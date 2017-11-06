Президент Литвы Даля Грибаускайте призывает правительство пересмотреть планы по приведению в порядок горы Гедиминаса с учетом обильных осадков.
© DELFI / Karolina Pansevič

"При нынешней климатической ситуации, обильных осадках, видно надо корректировать эти планы, сделать работы интенсивнее, ускорить их. Природа заставляет нас (...) менять планы, принятые осенью, и адаптировать их к новым проблемам и вызовам", – сказала 6 ноября журналистам президент.

Правительство в июле этого года выделило из резерва почти 3 млн. евро на приведение в порядок горы Гедиминаса в Вильнюсе.

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Последний большой оползень на восточном склоне горы был зафиксирован 4 ноября, утром. Сполз дерн и обнажились конструкции основной тропы, ведущей на гору. По словам экспертов, причина оползня - обильные осадки.

Минкульт Литвы отмечает, что основные слои горы не повреждены, а серьезные работы намечены на весну следующего года.

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