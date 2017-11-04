На этот раз он появился на восточном склоне горы. Оползень даже оголил конструкцию тропы, ведущей на гору.

Факт появления нового оползня на горе Гедиминаса в Вильнюсе BNS подтвердил вице-министр культуры Ренальдас Аугустинавичюс.

"В субботу утром на восточном склоне сполз дерн", – сказал он.

По его словам, сейчас предпринимают меры для стабилизации оползня.

Накануне, 3 ноября, был зафиксирован оползень на юго-западном склоне.

На сайте Литовского национального музея утром было сказано, что оползший дерн временно оставят там, куда он сполз, как опору. После того как сполз дерн, оголились конструкции основной тропы. Было решено временно поставить ограждение на аллее К.Шкирпы и закрыть ее для автомобилей. В субботу состоялось заседание Штаба по координированию работ.

Самые опасные зоны огорожены, на северо-западном склоне ведутся плановые работы.

В 13:15 ч. во дворе ЛНМ, у подъемника, состоялась короткая пресс-конференция с участием Аугустинавичюса.

"Превентивно было решено закрыть доступ на гору Гедиминаса с 13 ч.", – сказал журналистам Аугустинавичюс, заметив, что никакой опасности для посетителей нет.