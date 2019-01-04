"Поступили ответы из всех ведомств, в которые мы обращались", - сказал в пятницу BNS пресс-атташе премьера Томас Бержинскас.
С. Сквернялис в декабре обратился в восемь ведомств - Департамент госбезопасности, Второй департамент оперативных служб, Бюро криминальной полиции Литвы, Службу охраны госграницы Литвы, Департамент охраны руководства, Службу расследований финансовых преступлений, Криминальную службу Департамента таможни, Службу спецрасследований и Департамент по делам тюрем.
Т. Бержинскас сказал, что премьер не будет комментировать содержание полученных ответов, потому что это засекреченная информация.
С. Сквернялис обратился в эти ведомства перед митингом бастовавших учителей и их сторонников в Вильнюсе. По данным BNS, еще перед этйо акцией правительства получило информацию из полиции и Департамента по делам тюрем.
Президент Даля Грибаускайте и парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне не получали эту информацию.
По данным BNS, некоторые предоставленные данные связаны с представителями фракции "крестьян".
Премьер Литвы получил ответы всех служб о ситуации в стране - молчит по секрету (19)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил из...
Литовский олимпиец решил побороться за кресло мэра Висагинаса (16)
Накануне минувшего Рождества о своём желании...
Власти согласны: однополый брак может быть основанием для проживания супруга в Литве (31)
Представители парламента Литвы и Департамента...
Сквернялис о президентских выборах: решение будет озвучено (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не скрывает,...
Президент Литвы выразила соболезнования Дании в связи с гибелью шести человек (21)
Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила...
TOP новостей
Зимние праздники в Литве закончились – ждет "черный" январь (165)
Рождественские подарки, щедро накрытые столы,...
Расследование DELFI. Решение власти, о котором не сообщили (11)
Выяснилось, почему бастовавшие в течение 6 недель...
Ситуация на дорогах в выходные будет сложной: если есть возможность, лучше оставаться дома (4)
Снег охватил всю территорию Литвы, что значительно...
Премьер Литвы получил ответы всех служб о ситуации в стране - молчит по секрету (19)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис получил из...
Близкие скончавшегося на территории больницы мужчины просят о помощи (46)
Близкие скончавшегося после осмотра в Каунасской...