"Поступили ответы из всех ведомств, в которые мы обращались", - сказал в пятницу BNS пресс-атташе премьера Томас Бержинскас.

С. Сквернялис в декабре обратился в восемь ведомств - Департамент госбезопасности, Второй департамент оперативных служб, Бюро криминальной полиции Литвы, Службу охраны госграницы Литвы, Департамент охраны руководства, Службу расследований финансовых преступлений, Криминальную службу Департамента таможни, Службу спецрасследований и Департамент по делам тюрем.

Т. Бержинскас сказал, что премьер не будет комментировать содержание полученных ответов, потому что это засекреченная информация.

С. Сквернялис обратился в эти ведомства перед митингом бастовавших учителей и их сторонников в Вильнюсе. По данным BNS, еще перед этйо акцией правительства получило информацию из полиции и Департамента по делам тюрем.

Президент Даля Грибаускайте и парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне не получали эту информацию.

По данным BNS, некоторые предоставленные данные связаны с представителями фракции "крестьян".