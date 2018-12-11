"Объект - процессы, происходящие в стране, и в обращении не названа ни партия, ни фракция консерваторов, если они сами себя отнесли, видимо, определенное беспокойство есть", - сказал премьер во вторник журналистам в Сейме.

На вопрос, связано ли обращение с забастовкой учителей и состоявшимся в воскресенье митингом, С. Сквернялис ответил: "Не только это, мы видим, что сейчас происходит, инспирации, видим ту же Францию, уши какой страны стали вылазить".

"Просто эти службы должны выполнить работу, все субъекты, потому что процессы могут находиться под влиянием и извне, и изнутри, криминальный мир тоже это делает, что у нас было десять лет назад, если говорить о беспорядках возле сейма", - сказал премьер.

Он сказал, что обратился ко всем субъектам криминальной разведки и разведки.

С. Сквернялис на прошлой неделе в сейме заявил, что действия консерваторов - "это проведение политики Кремля, и есть сомнения, нет ли связей со специальными службами России", ответ должны дать "спецслужбы".

Во вторник утром он отметил, что "верен каждому своему слову".

"Я сказал, что не меняю своих слов, сказанных о консерваторах, а обратился, что мне полагается в соответствии с обязанностями премьер-министра", - позже еще уточнил премьер.

Письмо премьера в прошлую пятницу получил и Департамент госбезопасности (ДГБ), и полиция, сказали BNS представители этих ведомств.

Между тем часть членов парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) обратилась к главе комитета Витаутасу Бакасу с просьбой пригласить на ближайшее заседание комитета руководителей разведки.

Комментируя ситуацию, глава партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал, что премьеру лучше было бы обратиться в обсерваторию Молетай по поводу движения планет.

"Я рекомендую премьеру обратиться в обсерваторию Молетай, специалисты которой могут ответить, какие планеты или звезды могли повлиять на мысли премьера. А службы я призываю оставить в покое", - сказал Г. Ландсбергис BNS.