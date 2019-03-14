Литве следует ответственно относиться к своим национальным и экономическим интересам, однако говорить о "перезагрузке" отношений с Россией достаточных оснований пока нет, утверждает баллотирующийся в президенты премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Есть ли основания для какой-то "перезагрузки" отношений? Пока я (их) точно не вижу. Мяч на стороне России. И если соседнее государство хочет и настроено улучшать отношения или иметь конструктивные, хотя и минимальные отношения, с той стороны должен быть какой-то позитивный сигнал. Пока этого нет", - сказал С. Сквернялис в среду Литовскому ТВ (LRT).

Статьи по теме:
Премьер предлагает восстановить работу межправительственной комиссии Литвы и России  (59)
Премьер Литвы уточнил свою позицию по России: общение лучше его полного отсутствия  (337)

Премьер подчеркнул, что никогда не говорил о стратегическом партнерстве с Россией, особенно "пока у нас такая ситуация с уважением к международному праву".

"Об этом нет даже речи. Мы говорим о защите и охране интересов своего государства. И даже элементарные вещи, когда их нужно решать - если говорят, что все у нас тут хорошо, то это неправда. Давайте посмотрим, как государства Евросоюза (ЕС), на каком уровне сотрудничают и общаются - они вполне четко отстаивают свои интересы, от экономического до национального интереса. Мы тоже должны это делать", - сказал С. Сквярнялис.

В январе прошлого года премьер выступит с идеей возобновления деятельности межправительственной комиссии Литвы и России, которая не работает уже несколько лет. По его словам, двусторонний диалог можно было бы распространить на вопросы торговых связей, энергетики, перевозок, сельского хозяйства, транспорта, ситуации с учителями литовского языка в Калининградской области.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс после замечаний премьера тогда сказал, что "в настоящее время нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне".

Последний раз комиссия во главе с министрами провела заседание в Литве в октябре 2011 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Опрос: большинство жителей Литвы поддерживает предложение премьера по России (109)

Большинство жителей Литвы поддерживает предложение...

Сквернялис вновь говорит о создании межправительственой комиссии Литвы и Росии (90)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в интервью...

Глава МИД заверил: позиция Литвы в вопросе отношений с Россией не меняется (70)

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заверил, что...

Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (429)

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...

Политика

Сквернялис о своих мотивах: в Ирландии я услышал такие истории, что в них даже сложно поверить (1)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который стал...

Министр юстиции Литвы надеется: решение ЕСПЧ изменит мнение о советских преступлениях (16)

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс надеется,...

Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (77)

Литве следует ответственно относиться к своим...

Президент Литвы призывает США активно подключаться к военным учениям в Литве (66)

Находящаяся с визитом в США президент Литвы Даля...

Президент: Литва поддержала бы перенос даты Brexit (33)

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что Литва...

TOP новостей

Премьер Литвы: оснований для "перезагрузки" отношений с Россией пока нет (77)

Литве следует ответственно относиться к своим...

Зарплату больше 3000 евро в октябре прошлого года получали 15 400 жителей Литвы почти 11% получали минимум и меньше (5)

Зарплату выше 3000 евро в октябре прошлого года получал...

Tiltų pasiūlymų vizualizacijos Naujo tilto per Nerį vizualizacija

Состоялся конкурс на проект моста через Нерис из парка Вингис к центру LITEXPO

Объявлены результаты конкурса на проект пешеходного...

Altas Auto nuotr. Edvardas Radzevičius „Altas Auto“ gamybos cechas

Находящийся рядом с Вильнюсом завод может платить солидную зарплату даже рядовым работникам (45)

Житель Норвегии, который спешит на работу, наверняка...

Volodymyras Zelenskis Volodymyras Zelenskis Volodymyras Zelenskis

Главная интрига президентских выборов в Украине: все ли будет "ЗЕшибись" у "кандидата ЗЕ"? Специально для DELFI (8)

По данным социологических опросов, комик Владимир...