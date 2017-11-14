Премьер Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в следующем году минимальная месячная зарплата (ММЗ) будет расти последовательно, и этот рост не будет представлять угрозы конкурентоспособности страны.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Karolina Pansevič

"Если говорить о росте минимальной зарплаты, то она будет увеличиваться последовательно - приблизительно на 5%. Это действительно последовательный рост, по сравнению с прежними годами (...) Нельзя сказать, что ММЗ не нужно поднимать. На Трехстороннем совете (представителей профсоюзов, работодателей и правительства - BNS) мы договорились, что это не будет политическим решением, и размер ММЗ будет связан со средней заработной платой и не будет превышать 50% средней зарплаты. Сейчас мы достигли этих пределов, и это будет соответствовать показателю большинства государств. Поэтому действительно не вижу в этом угрозы", - сказал глава правительства во вторник в интервью радиостанции LRT.

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ), завершившая работу в Литве в понедельник, предупредила правительство о том, что дальнейшее повышение ММЗ может навредить конкурентоспособности страны. Эксперты МВФ считают, что Литва должна снизить налогообложение труда и увеличить обложение капитала и имущества, а также улучшить сборы налогов.

В октябре правительство одобрило повышение ММЗ на 20 евро до 400 евро. В предыдущий раз минимальная зарплата повышалась в июле прошлого года, тогда она увеличилась до 380 евро.

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