Завершившая в понедельник в Вильнюсе работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) предупредила правительство Литвы о том, что дальнейшее повышение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) может повредить конкурентоспособности страны.
Vilnius
© DELFI / Karolina Pansevič

"С 2013 года зарплаты росли быстрее, чем продуктивность. До этой поры данная тенденция не оказывала негативного влияния на конкурентоспособность экономики, однако если это будет продолжаться, то может нанести вред росту экспорта и повысить инфляцию. В этом контексте дальнейшее повышение минималки, которая уже сейчас составляет почти 50% средней зарплаты, только усилит риск в этой области", - сказал для пресс-релиза глава миссии МВФ в Литве Борха Грасия.

По словам экспертов МВФ, Литве следовало бы снизить налогообложение труда и увеличить налогообложение капитала и имущества, а также улучшать сбор налогов.

В числе приоритетных структурных реформ называются реформы сферы образования, здравоохранения, инноваций и государственных предприятий.

МВФ прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 3,5%.

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