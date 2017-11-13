"С 2013 года зарплаты росли быстрее, чем продуктивность. До этой поры данная тенденция не оказывала негативного влияния на конкурентоспособность экономики, однако если это будет продолжаться, то может нанести вред росту экспорта и повысить инфляцию. В этом контексте дальнейшее повышение минималки, которая уже сейчас составляет почти 50% средней зарплаты, только усилит риск в этой области", - сказал для пресс-релиза глава миссии МВФ в Литве Борха Грасия.
По словам экспертов МВФ, Литве следовало бы снизить налогообложение труда и увеличить налогообложение капитала и имущества, а также улучшать сбор налогов.
В числе приоритетных структурных реформ называются реформы сферы образования, здравоохранения, инноваций и государственных предприятий.
МВФ прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 3,5%.
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