"На мой взгляд, в данном случае (...), на основании той информации, что (находится) в публичном пространстве, я больше склонен считать, что это дело господина М. Маяускаса и его жены", - сказал премьер--министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.
Он сказал, что правовую оценку эта история может получить, скорее всего, в том случае, если сделавшая анонимное заявление девушка обратится в правоохранительные органы.
"Исходя из того, что пока есть в общественном пространстве, я не вижу никакой правовой перспективы, но это мое мнение, возможно, если будет обращение вероятной жертвы в правоохрану, возможно, правоохрана соберет доказательства иначе", - рассуждал С. Сквернялис.
Он сказал, что в этой истории его больше всего удивило то, что М. Маяускас "в Сейме очень активно, я бы сказал, агрессивно, высказывался на эти темы".
Обвинившая М. Маяускаса девушка во вторник рассказала в репортаже Info TV о том, что, будучи совершеннолетней школьницей, несколько лет назад в квартире политика столкнулась с его неподобающим сексуальным поведением. Она сказала, что знает еще несколько девушек, беспомощностью которых М. Маяускас якобы пытался воспользоваться.
Сам парламентарий в распространенном во вторник пресс-релизе сообщил, что останавливает членство в партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы до тех пор, "пока не будут развеяны все сомнения". Он также намерен уволиться с должности председателя парламентской Комиссии по предупреждению самоубийств и насилия, однако отказываться от парламентского мандата пока не собирается.
Брошенные ему обвинения парламентария отрицает.
В связи с обнародованной информацией о М. Маяускасе лидер партии Союз отечества - Христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис обратился в Генпрокуратуру, она в среду указала, что рассматривает заявление.
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