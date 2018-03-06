Когда начался скандал #metoo в академической общине, Маяускас одним из первых выступил в защиту жертв. Однако сейчас обвинения послышались в его адрес.

Девушка рассказала журналистке Руте Юкнявичюте о событиях пятилетней давности. Заговорить ее заставила ярая защита пострадавших девушек, с которой выступил Маяускас.

"Когда основной флагман добра заявляет, что мы против насилия, мы против самоубийств, против сексуального насилия? Это Маяускас. Тогда собираешься с духом и говоришь, нет... люди должны знать, что такие люди очень опасны, они создают десять миллионов масок, говорят, что они хорошие, наживаются за счет неведения, страха, трусости других людей и делают карьеру", – сказала девушка.

Она познакомилась с Маяускасом еще будучи школьницей, но уже совершеннолетней. Маяускас тогда был советником премьер-министра Андрюса Кубилюса. Он работал с молодежью, школьниками. Он рассказывал школьникам о политике, о важности связей и знакомств.

"Часто сидели в кафе и барах, беседовали. Часто они завершались тем, что выпивали много алкоголя", – рассказала девушка.

По ее словам, Маяускас спаивал девушек, школьниц, которых приводил в бар поговорить о политике: "Конечная цель – привести к себе домой и воспользоваться".

И конечно же от него слышали разные замечания о внешности, о теле, сексуальности, женщинах. Одной из таких мишеней Маяускаса стала и собеседница INFO TV.

По ее словам, она встретилась с Маяускасом в кафе не одна, было еще несколько человек, но они позже ушли и в конце они остались вдвоем. Маяускас пил алкоголь, она алкоголь не употребляла.

"Он и говорит, я здесь живу на ул. Вокечу, в 5 м от кафе. Можем зайти, мне кое-что надо взять. Мы пошли к нему домой", – она заметила, что была молода и наивна, не думала, что от такого взрослого человека может исходить какая-то опасность. Пока он что-то искал, она осматривала квартиру и договаривалась с друзьями, чтобы они присоединились к их компании.

"И тут он тихо вернулся. Обнял за талию и стал целовать в шею, стал расстегивать платье, говорит, что хочет, жаждет меня, что у меня красивое тело. Я испугалась, дрожала и ничего не могла сделать. Он почувствовал, что меня трясет и у него ничего не получится. Он уже разделся, пытался затащить меня в кровать, но я словно окаменела. Не смогла ни слова произнести. Он понял, что ничего не получится и говорит: хорошо, ты слишком невинна для меня", – рассказала девушка.

Он пошел умываться, а ей предложил остаться ночевать в его квартире. Но девушка не осталась, убежала и ночевала у подруги.

Девушка уверяет, что она не единственная, кто столкнулся с таким поведением Маяукаса. Она не раз видела, чем заканчивались его посиделки со школьницами: "Я знаю, что была не одна. Знаю четырех девушек, могу назвать имена и фамилии. Две из них точно были в его квартире на ул. Вокечу".

Маяускас сказал INFO TV, что ничего подобного не помнит. "В смысле не было ли женщин, которые бывали у меня дома? Нет, такого я не припомню, чтобы кого-то приводил домой. Нет", – сказал депутат.



В защиту девушки выступила эксперт равных возможностей полов Маргарита Янкаускайте: "Я вижу признаки сексуального насилия. В таком поведении. Это серьезнее, чем сексуальные домогательства".

36-летний Маяускас женат, воспитывает двух малолетних дочерей. В парламент он пришел в 2016 г. с консерваторами. В парламенте Маяускас возглавляет комиссию по превенции самоубийств.

После этого свидетельства Маяускас приостановил членство в партии Союз отечества-Христианские демократы Литвы.