"По поводу руководителя, считаю, что ей с трудом дается выполнение ее обязанностей", - сказал премьер в понедельник в правительстве журналистам.
По его словам, в ближайшее время кабинет министров должен принять решение по поводу преобразования миграционной системы.
"Министерство (внутренних дел - BNS) предложило две альтернативы преобразования Департамента миграции, и мы в правительстве должны решить, какую альтернативу выбрать. Речь идет не о структурном преобразовании, а о коренных изменениях. Если вводить изменения, то по существу менять всю миграционную систему.
На прошлой неделе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас утверждал, что правительство должно принять решение по поводу преобразования ДМ в середине марта.
ДМ критиковали за неспособность справляться с растущим потоком иммигрантов, особенно из Украины. Министр Э. Мисюнас не раз критиковал главу ДМ Э. Гудзинскайте из-за невыполнения обязанностей, но она не собирается покидать свой пост.
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