Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что глава Департамента миграции (ДМ) Эвелина Гудзинскайте с трудом справляется со своими обязанностями.
© DELFI / Andrius Ufartas

"По поводу руководителя, считаю, что ей с трудом дается выполнение ее обязанностей", - сказал премьер в понедельник в правительстве журналистам.

По его словам, в ближайшее время кабинет министров должен принять решение по поводу преобразования миграционной системы.

"Министерство (внутренних дел - BNS) предложило две альтернативы преобразования Департамента миграции, и мы в правительстве должны решить, какую альтернативу выбрать. Речь идет не о структурном преобразовании, а о коренных изменениях. Если вводить изменения, то по существу менять всю миграционную систему.

Статьи по теме:
МВД Литвы предлагает учредить вместо Департамента миграции Миграционную службу  (2)
Правительство Литвы в середине марта обсудит реорганизацию Департамента миграции  (1)

На прошлой неделе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас утверждал, что правительство должно принять решение по поводу преобразования ДМ в середине марта.

ДМ критиковали за неспособность справляться с растущим потоком иммигрантов, особенно из Украины. Министр Э. Мисюнас не раз критиковал главу ДМ Э. Гудзинскайте из-за невыполнения обязанностей, но она не собирается покидать свой пост.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Президент Литвы призывает главу МВД заняться миграционными вызовами, а не "искать виноватых" (7)

Президент Даля Грибаускайте в четверг заявила, что...

Глава МВД отреагировал на критику президента: я не ищу виноватых

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас ответил...

Из-за проблем с выдачей вида на жительство Департамент миграции Литвы введет интернет-регистрацию (2)

Проблемы с выдачей иностранцам виз и вида на...

Глава МВД Литвы: выдача виз в Департаменте миграции запаздывает из-за плохого менеджмента (8)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Политика

В Литву прибывает президент Польши (1)

На этой неделе в Вильнюс прибывает премьер-министр...

Премьер Литвы: глава Департамента миграции "справляется с трудом" (3)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис говорит, что глава...

МВД Литвы предлагает учредить вместо Департамента миграции Миграционную службу (2)

МВД предлагает, чтобы миграционные вопросы решала...

Президент Литвы: Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар (156)

Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар,...

Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (81)

"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...

TOP новостей

Экономист о ценах: чашка кофе точно подорожала в 1,5-2 раза (66)

Точно есть товары, которые подорожали в 2–2,5 раза, но,...

Весна уже на пороге: перемены начнутся на этой неделе (1)

В Литву понемногу приходит климатологическая весна –...

Крымские тарары призвают не признавать выборы в России (33)

Лидеры парламента крымских татар призывают Запад не...

Еще один выпад против министра обороны Литвы - обвинили в одобрении аннексии Крыма (81)

"Давайте смотреть правде в глаза – надо признать Крым...

Президент Литвы: Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар (156)

Россия в ответе за ухудшение положения крымских татар,...