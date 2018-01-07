Глава департамента утверждает, что трудоустроить дополнительных сотрудников не успели потому, что распоряжение об увеличении штата министр подписал только в конце декабря.

По мнению Мисюнаса, с ситуацией в департаменте мириться нельзя.

"Из-за плохого менеджмента снова образовались очереди на получение виз. Мириться с такой ситуацией нельзя. Досадно, что руководству департамента недостает инициативы и стратегического мышления, навыков планирования", - сказал министр.

Позицию Мисюнаса передал BNS его пресс-атташе Каролис Вайткявичюс.

По словам министра, проблемы в Департаменте миграции будут приняты во внимание в начале этого года при оценке работы его руководства.

Какое-то время процесс выдачи виз пробуксовывал и осенью прошлого года. Тогда в помощь сотрудникам департамента были направлены десять работников полиции. В конце года они вернулись на места своей службы в полиции.

Мисюнас сказал, что департамент уже в декабре зна о выделении дополнительного финансирования в объеме 140 000 евро на трудоустройство дополнительного персонала, однако к этому не подготовились, конкурсы не объявлены до сих пор.

Директор департамента Эвелина Гудзинскайте, в свою очередь, сказала BNS, что юридическую возможность заняться трудоустройством новых людей они получили только в последние дни 2017 года, когда министр подписал распоряжение об увеличении штата. Она утверждает, что процедуры трудоустройства идут сейчас.

"Мы не можем поставить телегу впереди лошади, пока не приняты решения", - сказала Гудзинскайте.

Она утверждала, что выдача виз будет запаздывать, пока не будут приняты новые работники.

Департамент утверждает, что с нынешними ресурсами не успевает принимать решения трудовой миграции, что связано с ее ростом.

В пятницу ведомство будет принимать решение по обращениям за визами, поданными 7 декабря, хотя должно было сделать это в течение 15 дней.

В октябре прошлого года МВД выступило с инициативой реорганизации ДМ. По словам министра, сейчас завершается согласование реорганизации, что будет представлено после обсуждения реформы государственной службы в правительстве.