"Повысить зарплаты можно только за счет некоторых источников. Речь идет об обязательном налоге на здравоохранение (ОНЗ), мы прогнозируем большие сборы в этот фонд. (...) Когда будем видеть, сколько денег поступит, можно будет говорить и о повышении зарплат. Альтернатива этому на сегодняшний день, если говорить о требовании повысить зарплаты на 30 или 50% - это повышение ОНЗ. Наверное, никто на это не согласился бы", – сказал 7 ноября в эфире Литовского радио глава правительства Литвы.

Он напомнил, что в этом году зарплату врачам увеличили на 8%, повысить зарплаты планировали и в июле 2018 года, но на сколько, решит увеличение поступлений в Фонд ОНЗ.

"Зарплаты точно увеличатся, это факт, но на сколько, на какой процент, мы не можем сказать", – заметил Сквернялис.

Он подчеркнул, что нужно реформировать систему здравоохранения. По словам премьер-министра, нужно привести в порядок сеть учреждений здравоохранения, укрепить сеть первичной помощи и т.д.

О петиции врачей, которую распространяют в интернете, он сказал, что не знает, кого эти люди представляют.

"Кто-то опять придумал какую-то инициативу, я не знаю, чьи интересы представляют эти люди, не знаю, кто их уполномочил говорить, но эти проблемы, которые поднимают, известны", – сказал он и подчеркнул, что правительство и Минздарв сотрудничают с профсоюзом врачей.

Врачи, от имени Литовского союза врачей 5 ноября распространили в интернете петицию с требованием немедленно увеличить зарплаты на 30%, а в ближайший год - еще на 50%, а до 2020 года увеличить зарплаты до средних по ЕС.

Они также требуют реформировать принципы формирования Фонда ОНЗ, пересчитать и увеличить все расценки, принять на государственном уровне нормативные документы, ограничивающие максимальную рабочую нагрузку в учреждениях здравоохранения и устанавливающие минимальное время амбулаторного осмотра пациента на первичном и вторичном уровнях.

Авторы петиции также хотят, чтобы немедленно остановили все финансовые санкции и взыскания с учреждений здравоохранения и их работников за случайные административные ошибки в сфере предоставления услуг, если это не принесло никакого вреда здоровью и жизни пациентов.