Чтобы выполнить требование врачей и немедленно увеличить их зарплаты на 30–50%, надо увеличить обязательный налог на здравоохранение (ОНЗ), заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Gydytojai
© Shutterstock

"Повысить зарплаты можно только за счет некоторых источников. Речь идет об обязательном налоге на здравоохранение (ОНЗ), мы прогнозируем большие сборы в этот фонд. (...) Когда будем видеть, сколько денег поступит, можно будет говорить и о повышении зарплат. Альтернатива этому на сегодняшний день, если говорить о требовании повысить зарплаты на 30 или 50% - это повышение ОНЗ. Наверное, никто на это не согласился бы", – сказал 7 ноября в эфире Литовского радио глава правительства Литвы.

Статьи по теме:
Литовские врачи выступили с жесткими требованиями - увеличить зарплаты  (41)
Предлагают зарплату 1300 евро "на руки", но работников не находят  (40)

Он напомнил, что в этом году зарплату врачам увеличили на 8%, повысить зарплаты планировали и в июле 2018 года, но на сколько, решит увеличение поступлений в Фонд ОНЗ.

"Зарплаты точно увеличатся, это факт, но на сколько, на какой процент, мы не можем сказать", – заметил Сквернялис.

Он подчеркнул, что нужно реформировать систему здравоохранения. По словам премьер-министра, нужно привести в порядок сеть учреждений здравоохранения, укрепить сеть первичной помощи и т.д.

О петиции врачей, которую распространяют в интернете, он сказал, что не знает, кого эти люди представляют.

"Кто-то опять придумал какую-то инициативу, я не знаю, чьи интересы представляют эти люди, не знаю, кто их уполномочил говорить, но эти проблемы, которые поднимают, известны", – сказал он и подчеркнул, что правительство и Минздарв сотрудничают с профсоюзом врачей.

Врачи, от имени Литовского союза врачей 5 ноября распространили в интернете петицию с требованием немедленно увеличить зарплаты на 30%, а в ближайший год - еще на 50%, а до 2020 года увеличить зарплаты до средних по ЕС.

Они также требуют реформировать принципы формирования Фонда ОНЗ, пересчитать и увеличить все расценки, принять на государственном уровне нормативные документы, ограничивающие максимальную рабочую нагрузку в учреждениях здравоохранения и устанавливающие минимальное время амбулаторного осмотра пациента на первичном и вторичном уровнях.

Авторы петиции также хотят, чтобы немедленно остановили все финансовые санкции и взыскания с учреждений здравоохранения и их работников за случайные административные ошибки в сфере предоставления услуг, если это не принесло никакого вреда здоровью и жизни пациентов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Со следующего года в Литве будет решен вопрос налога на здравоохранение (11)

Из всех налогов в Литве больше всего возмущения у...

В Литве хотят повысить зарплаты военным (14)

В Литве до 2020 года намечается повысить зарплаты...

Жители Литвы согласны в одном: минимальную зарплату считают неправильно (16)

Политики не должны вмешиваться в регулирование размера...

Со следующего года увеличатся самые низкие зарплаты (12)

Правительство Литвы предлагает менять закон о порядке...

Политика

"Закон Магнитского" в первом чтении депутаты Сейма Литвы приняли (6)

Парламенту Литвы осталось проголосовать еще один раз,...

Европейский план для Украины из Литвы: говорить только о средствах - поверхностно (30)

Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине —...

Премьер: чтобы увеличить зарплаты врачей, надо повысить ОНЗ (24)

Чтобы выполнить требование врачей и немедленно...

Литовские парламентарии продолжат рассмотрение "Закона Магницкого" (6)

Во вторник Сейм Литвы планирует продолжить...

Премьер Литвы: правительство может расширить список для упрощенного трудоустройства иностранцев (9)

Правительство Литвы может расширить утвержденный в...

TOP новостей

Европейский план для Украины из Литвы: говорить только о средствах - поверхностно (30)

Вести речь только лишь о финансовой помощи Украине —...

"Закон Магнитского" в первом чтении депутаты Сейма Литвы приняли (6)

Парламенту Литвы осталось проголосовать еще один раз,...

Премьер: чтобы увеличить зарплаты врачей, надо повысить ОНЗ (24)

Чтобы выполнить требование врачей и немедленно...

Фото: Сейм Латвии Baltijos kelias

"Бралюкас" из Вильнюса, литовский врач и латвийский политик: нам удалось удержать людей от насилия (6)

"Сейчас это уму непостижимо — литовец стал...

Долг "Газпрома" по штрафу Литве вырос до 42 млн. евро (79)

За не уплаченный до сих пор рекордной большой штраф...