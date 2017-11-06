"Во имя качественности всей системы здравоохранения! Качественных консультаций пациентов! Это главная идея этой инициативы. Чтобы мы, врачи, отдохнули, не были уставшими из-за большой нагрузки, поскольку подчас приходится работать в нескольких местах, и чтобы у нас было достаточно времени для того, чтобы внимательно принять каждого пациента! Поверьте, мы на самом деле этого хотим! И этот невыносимый стресс из-за постоянной спешки, из-за постоянного внутреннего напряжения ведет к перегоранию. Ведет в никуда... Эта инициатива, появившаяся в последние недели, это единство всех врачей и такая поддержка со стороны пациентов, подписывающих петицию - это что-то необычное! Поддержите нас! Делитесь в своем окружении!", - приглашала врач поликлиники Аукштадвариса Юрга Дудене.
Текст петиции:
Петиция работников системы здравоохранения Литвы
Мы, нынешние, бывшие и будущие работники системы здравоохранения Литвы, переживающие огромное эмоциональное давление и физическую усталость, ежедневно видим все больше признаков краха системы. У системы здравоохранения нет достаточно основного ресурса – работников (врачей, медсестер и их помощников) - поэтому близится абсолютный хаос. Мы чувствуем свою ответственность перед пациентами, поэтому берем инициативу в свои руки и требуем выполнить следующие требования:
1. Немедленно увеличить зарплаты всем работникам системы здравоохранения, включая и врачей-резидентов, на 30%, в ближайший год на 50%, а до 2020 года до средней зарплаты врачей в Евросоюзе, реформировав Фонд обязательного страхования и увеличив все расценки на услуги.
2. Немедленно принять на государственном уровне нормативные документы, ограничивающие максимальную рабочую нагрузку в учреждениях здравоохранения и устанавливающие минимальное время амбулаторного осмотра пациента на первичном и вторичном уровнях.
3. Немедленно остановить все финансовые санкции и взыскания с учреждений здравоохранения и их работников за случайные административные ошибки в сфере предоставления услуг, если это не принесло никакого вреда здоровью и жизни пациентов.
4. Все законы, приказы, постановления и другие законодательные акты в сфере здравоохранения должны готовить при участии профсоюзов работников здравоохранения и других организаций, работающих в этой сфере, о них должны сообщать публично.
5. Требуем создать условия всем врачам и медсестрам повышать квалификацию как в Литве, так и за границей.
Автор петиции - Глава Центра семейной медицины Сантаришкской клиники Витаутас Касюлявичюс.
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