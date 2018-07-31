Директор Всемирной стратегии Yandex. Taxi Арам Саргсян информировал DELFI, что в Риге за первое полугодие приложение загрузили порядка 50 000 пользователей. Примерно столько же клиентов установили на своих телефонах гаждеты в Таллине.
"Это впечатляющие цифры, учитывая, что Таллин по числу жителей в два раза меньше Риги. В Вильнюсе за первые три дня приложение Yandex. Taxi установили 10 000 потребителей", - сказал А. Саргсян.
Пользоваться приложением в Литве можно с прошлого четверга. Оно действуют по тому же принципу, что и Uber или Taxify.
В Литве приход компании на рынок экспертами и политиками был встречен с опаской.
В ответ на призывы не пользоваться услугами приложения компания российского капитала Yandex. Taxi в понедельник заявила, что готова к проверке литовскими ведомствами и утверждает, что соблюдает правила защиты данных.
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает, из-за избыточного сбора данных, не пользоваться гаджетом Yandex. Taksi.
Литовский Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) в понедельник заявил, что рекомендует не пользоваться приложением частного извоза Yandex. Taxi, пока он не проведёт тщательное расследование.
Сама компания представляет себя как международная компания, зарегистрированная в Амстердаме, хотя программисты работают в Москве.
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