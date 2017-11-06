Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного 16-28 октября DELFI и компанией по изучению рынка общественного мнения Spinter tyrimai.

В этом исследовании фиксируются некоторые изменения, которые не превышают возможную погрешность в 3,1%, которые отражают взгляд электората как на политические партии, так и на отдельных политиков, но выявляют определенные тенденции, которые появляются уже не первый месяц.

«Первое, что бросается в глаза - впервые в рейтингах Литовская партия центра (ЛПЦ), возглавляемая членом Сейма Наглисом Путейкисом, преодолела 5%-ый порог и теперь находится в том же положении, что и партия «Порядок и справедливость» или Движение либералов. Это может быть совпадением, но также может отражать и тот факт, что они постепенно становятся более конкурентоспособной силой», - сказал в интервью DELFI профессор Института международных отношений и политических наук, политолог Мажвидас Ястрамскис.

Так он оценил результаты опроса, которые показали, что, если бы выборы в Сейм были проведены в следующее воскресенье, то 5,4% участников опроса отдали бы свои голоса за ЛПЦ, т. е. эта партия перешагнула бы 5%-ый избирательный барьер. В сентябре сторонников этой партии было 3,9%.

Литовская партия центра, которую в Сейме представляет лишь Н.Путейкис, опередила партию «Порядок и справедливость», которая, по данным опроса, осталась «за бортом» с 4,8% (в сентябре ее рейтинг составлял 4,9%), а также Избирательную акцию поляков Литвы — Союз христианских семей, за которую проголосовало бы 5% респондентов.

Сторонники Н.Путейкиса, по последним данным, незначительно отстают от Движения либералов, за которое проголосовало бы 5,6% участников опроса (в сентябре таких было 5,7%).

«Трудно судить по рейтингу партии, почему высказываются за ЛПЦ - или это протестное голосование, или поиск какой-то новой многообещающей силы. Но ранее я уже говорил, что это может быть признаком того, что в Литве происходит эрозия партийной системы и увеличивается ниша для новичков. Будут ли это новички ЛПЦ с Н.Путейкисом, которые сейчас начинают расправлять крылья или кто-то еще, пока рано говорить, но признаки есть», - сказал М. Ятрамскис.

Социал-демократы не считаются альтернативой

Опрос показывает, что, если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее воскресенье, большинство избирателей отдали бы свои голоса за оппозиционный Союз отечества - Литовских христианских демократов (TS-LKD).

В конце октября 19,1% респондентов проголосовали бы за эту партию, то есть на 2,1% процентных пунктов больше, чем в сентябре. От консерваторов незначительно, в рамках погрешности, отстает правящий Литовский союз крестьян и зеленых, за который проголосовало бы 17% опрошенных в октябре (в сентябре - 16,6%).

Тем временем, поддержка социал-демократов, находящихся на третьем месте, не достигает и 10%. Если бы выборы состоялись в следующие выходные, то ЛСДП поддержало бы 7,2% участников исследования. В сентябре у них было больше сторонников - 9,1%.

По словам М. Ястрамскиса, анализ последнего политического периода дает понять, что социал-демократы медленно, но верно в рейтинге опускаются.

«У социал-демократов все одно к другому: начиная с неудачных выборов, после чего они вошли на большинство, то есть их продолжают рассматривать как партию власти, а затем избрание Гинтаутаса Палукаса, внутренняя напряженность. И хотя их поддержка постепенно уменьшается, я не могу вспомнить, когда рейтинг социал-демократов составлял всего 7%. Это один из худших рейтингов, вероятно, за последнее десятилетие», - сказал политолог.

Он подчеркнул, что, хотя «крестьяне» были восприняты как новая партия во время недавних выборов Сейма, теперь похоже, что люди считают их наряду с консерваторами двумя основными альтернативами: партией власти и оппозиционной партией.

«Социал-демократы уже вышли из этой биполярной игры. Вопрос для меня в том, что с ними будет дальше. Эта партия должна заволноваться», - сказал М. Ястрамскис.

Политолог Рима Урбонайте, политолог из Университета им. Миколаса Рёмериса, рассуждает в похожем ключе.

Сравнивая последние данные с результатами исследований, проведенных в начале лета, она подчеркнула, что доверие к СО-ЛХД постоянно растет.

«С июня, когда рейтинг партии достиг 15,6%, он вырос до 19,1% в октябре. Конечно, если учитывать погрешность, рост не очень высок, но тенденция очевидна», - сказала политолог.

По ее словам, рейтинги «крестьян» как будто «заморожены» и с начала лета почти не менялись.

«А вот социал-демократы движутся, но в обратном направлении. Если в июне за них собирались голосовать 12,8% избирателей, то сейчас их рейтинг составляет 7,2%. Следовательно, они упали на 5,6 процентных пункта, и даже с учетом погрешности, это много», - пояснила Урбонайте.

По ее мнению, социал-демократы, которые говорили о внутренних изменениях, были, однако, неспособны донести их до общественности.

Ранее социологи отмечали, что нового лидера социал-демократов Г. Палуцкаса и его окружение общество пока не идентифицирует как представителя левых сил.