В субботу ежедневник Lietuvos rytas опубликовал результаты опроса компании Vilmorus. Согласно результатам, за "крестьян" на выборах готовы голосовать 12,4% участников опроса. В сентябре таких было 13,5%. "Рейтинг "крестьян" сейчас самый низкий с момента парламентских выборов, несмотря на то, что партия занимает в списке второе место", – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис. Он связывает снижение рейтинга с тем, что избиратели многого ожидали от этой партии, а когда их ожидания не оправдались - пережили разочарование. Как и прежде, лучше всего избиратели оценили Союз отечества-Христианских демократов Литвы. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за консерваторов голосовали бы 15% респондентов. "Это довольно много", – сказал BNS Гайдис. Он отметил, что увеличился отрыв между СО-ХДЛ и "крестьянами". В сентябре за консерваторов планировали голосовать 14,1% респондентов. На третьем месте – социал-демократы. За них намерены голосовать 10% респондентов. В сентябре за них планировали голосовать 9% участников опроса. Значительно улучшился рейтинг "Порядка и справедливости" – если в сентябре партия не преодолевала 5% барьер (4,5%), то сейчас за них намерены голосовать 6,2% избирателей. Гайдис предполагает, что, вероятно, "крестьян" прежде поддерживали некоторые избиратели "Порядка и справедливости". Согласно опросу, другие партии 5% барьер не преодолеют, в их числе и Движение либералов. Как и в сентябре, в октябре за них планировали голосовать 4,1% участников опроса. За Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей в октябре планировали голосовать 4,2% избирателей, в сентябре - 2,4%. Согласно опросу, в списке самых популярных политиков на втором месте после президента Дали Грибаускайте (63%) по-прежнему идет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (51,7%). Рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса остался стабильным - 49,3%, в сентябре – 49,5%. Значительно улучшился рейтинг спикера парламента Виктораса Пранцкетиса – с 41,4% в сентябре до 47,7% в октябре. Глава Vilmorus Гайдис сказал BNS, что не ожидал, что увеличится рейтинг главы МИД Линаса Линкявичюса, который покинул социал-демократов. "Я ошибся – его рейтинг улучшился", – сказал Гайдис. В сентябре его положительно оценили 44,6% участников опроса, а в октябре – 47,2%. Глава Vilmorus обратил внимание на то, что больше людей отрицательно оценивают главу соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса - в сентябре таких было 26%, а сейчас 34%. "Люди связывают соцдемов в первую очередь с соратниками покойного президента Альгирдаса Бразаускаса – Гедиминасом Киркиласом, Альгирдасом Буткявичюсом, а Палуцкаса пока нет в этой цепи. Палуцкаса и его окружение люди как соцдемов пока не идентифицируют", – сказал Гайдис. Обозреватели уже говорили, что заявивший после ухода старых членов партии о завершении эпохи Палуцкас переоценивает свои возможности. Vilmorus провел опрос 5-6 октября.











