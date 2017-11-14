Помощник депутата Линаса Бальсиса информировала, что ей удалось связаться с женой своего начальника.
Linas Balsys
© DELFI / Domantas Pipas

Супруга Бальсиса подтвердила, что депутата находится в больнице, он на больничном.

Врачи, чтобы обезопасить Бальсиса, не разрешают ему пользоваться телефоном, следить за новостями и т.д.

14 ноября утром семья депутата парламента Литвы Линаса Бальсиса распространила заявление, в котором указала, что он сейчас находится под опекой врачей и семьи.

Статьи по теме:
Депутат Жемайтайтис вступился за Бальсиса  (28)
Случай Бальсиса - не единственный в истории парламента Литвы  (17)

"Искренне благодарим врачей и всех тех, кто на самом деле, а не только с экрана телевизора предлагает свою реальную помощь и поддержку", - сказано в распространенном сообщении.

Семья Линаса Бальсиса также просит понимания со стороны СМИ, чтобы этот вопрос искусственно не раздувался и не было никакого преследования.

Также в этом сообщении политиков просят "не использовать ситуацию для саморекламы, особенно если для этого привлекают клевету и ложь".

Ранее спикер парламента Викторас Пранцкетис 14 ноября сказал журналистам, что у парламентской канцелярии пока нет данных о том, что Бальсис находится на больничном. Связаться с самим Бальсисом его коллегам не удается.

DELFI напоминает, что в минувший четверг депутат Бальсис в парламенте согласился на предложение журналистов провериться на трезвости и "надул" в алкотестер 1,82 промилле.

После этого он уехал из парламента за рулем своего автомобиля. Полиция нашла депутата дома, однако он не впустил стражей порядка.

Представитель Литовского союза зеленых Бальсис был выбран в парламент на второй срок, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Депутата Бальсиса нашли дома, с полицией он не общается (111)

Депутат литовского парламента Линас Бальсис, которого...

Политика

Премьер Литвы не видит угрозы в связи с ростом минимальной зарплаты (7)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в...

Семья Линаса Бальсиса: депутат находится под опекой врачей и семьи (4)

14 ноября утром семья депутата литовского парламента...

Посол России в Вильнюсе: Москва ответит на "недружеские" шаги Литвы (126)

Москва ответит на "недружеские" шаги, планируемые...

Министр энергетики обещал Orlen искать баланс (2)

Литовский министр энергетики Литвы Жигимантас...

Министр культуры Литвы поддерживает жертв сексуальных домогательств (42)

Литовский министр культуры Лиана Руоките-Йонссон в...

TOP новостей

Исчезающая Литва: составлена карта - что будет через 5 лет (118)

3 миллиона жителей в Литве останутся лишь мечтой – в...

Премьер Литвы не видит угрозы в связи с ростом минимальной зарплаты (7)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что в...

Помощник депутата Бальсиса сообщила, что он в больнице (4)

Помощник депутата Линаса Бальсиса информировала, что...

Мэрия намерена объявить экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса на национальном уровне (40)

14 ноября состоится заседание Комиссии Вильнюсской...

Погода: перемены ждут почти каждый день (1)

После прохладного начала недели в Литве немного...