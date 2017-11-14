Супруга Бальсиса подтвердила, что депутата находится в больнице, он на больничном.
Врачи, чтобы обезопасить Бальсиса, не разрешают ему пользоваться телефоном, следить за новостями и т.д.
14 ноября утром семья депутата парламента Литвы Линаса Бальсиса распространила заявление, в котором указала, что он сейчас находится под опекой врачей и семьи.
"Искренне благодарим врачей и всех тех, кто на самом деле, а не только с экрана телевизора предлагает свою реальную помощь и поддержку", - сказано в распространенном сообщении.
Семья Линаса Бальсиса также просит понимания со стороны СМИ, чтобы этот вопрос искусственно не раздувался и не было никакого преследования.
Также в этом сообщении политиков просят "не использовать ситуацию для саморекламы, особенно если для этого привлекают клевету и ложь".
Ранее спикер парламента Викторас Пранцкетис 14 ноября сказал журналистам, что у парламентской канцелярии пока нет данных о том, что Бальсис находится на больничном. Связаться с самим Бальсисом его коллегам не удается.
DELFI напоминает, что в минувший четверг депутат Бальсис в парламенте согласился на предложение журналистов провериться на трезвости и "надул" в алкотестер 1,82 промилле.
После этого он уехал из парламента за рулем своего автомобиля. Полиция нашла депутата дома, однако он не впустил стражей порядка.
Представитель Литовского союза зеленых Бальсис был выбран в парламент на второй срок, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистом.
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