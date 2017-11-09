По данным представителя Департамента полиции Арунаса Паулаускаса, об этом полиция узнала от депутата Брониславаса Матялиса.

Сами полицейские пока с Бальсисом не контактировали. Рядом с домом Бальсиса находится экипаж полиции.

У полиции нет доказательств того, что депутат мог управлять автомобилем находясь в нетрезвом состоянии.

"По последним данным, депутат Бальсис находится у себя дома, на ул. Вадувос. Нам удалось связаться с ним через депутата Матялиса, который сказал, что по телефону общается с Бальсисом. Сейчас мы ищем возможность напрямую связаться с депутатом и получить его объяснения", – сказал Паулаускас.

Он заверил, что полиция немедленно реагировала на сообщение и сразу же поехала в сторону дома Бальсиса, но дом закрыт, машины рядом не видно. Экипаж дежурит у дома Бальсиса.

По предварительным данным, автомобиль депутата находится в гараже под домом.

"Мы стучали в дверь, даже взяв у соседей стремянку, заглядывали в окна на первом этаже, чтобы оценить ситуацию, но дверь никто не открыл, найти депутата не удалось", – сказал Паулаускас.

По его словам, юридически проверить Бальсиса на трезвость можно, только если он сам согласится. Полицейские намерены предложить ему это сделать.

По словам представителя департамента полиции, пока нельзя утверждать, что он управлял автомобилем в нетрезвом виде.

"Юридически нельзя утверждать, что он совершил нарушение, поскольку пока неясно, кто управлял автомобилем. Из полученных данных мы лишь знаем, что автомобиль выехал из здания парламента, а кто им управлял, неясно", – сказал Паулаускас.

В настоящее время связь с Бальсисом поддерживает депутат Матялис, староста смешанной группы депутатов. Он сказал DELFI, что коллега, вроде бы, адекватен, но общаться с полицией отказывается.

"Я написал Бальсису смс-сообщение, я хочу ему помочь. Мы говорили по телефону больше часа. Сейчас он дома. Он общался охотно, он совершенно адекватен. Я бы сказал, если решать, трезв он или нет, то скорее трезв. Впечатление от общения хорошее", – сказал DELFI Матялис.

По его словам, связаться с Бальсисом его попросила вице-спикер Башкене, депутаты переживали, все ли с ним в порядке после того, как он покинул здание парламента.

"Я не хочу ни осуждать его, ни воспитывать. Моей задачей был найти его и выяснить, как разрешить эту ситуацию", – сказал Матялис.

По его словам, Бальсис просит убрать экипаж полиции, который стоит около его дома.

"Бальсис сказал: что я преступник или что-то плохое сделал. Зачем этот экипаж?", – сказал Матялис.

По его словам, Бальсис сказал, что вернулся домой и поставил автомобиль в гараж.

"Он сидит дома, общается через меня, на звонки полиции не отвечает", – сказал староста фракции.

Он сказал, что передал полиции просьбу Бальсиса.

"На самом деле, когда он расслабится, даст показания – может, на следующей неделе. Комиссар сказал, что они все равно должны взять у него показания и попросить провериться на трезвость. Бальсис сомневается в то, что это надо делать. Его мотив – нет никаких юридических аргументов для его преследования, нет доказательств, что он был пьян. Я предлагал ему, чтобы он сам объяснил это полиции, но он отдыхает и просит общество успокоиться, а полицию - уехать", – сказал Матялис.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что Бальсис отказывается общаться с полицией.

"Через Матялиса он передал, что отказывается общаться с полицией. Мы убрали экипаж и будем искать другую возможность связаться с депутатом", – сказал Матонис.

О том, что в парламент была вызвана полиция, журналистам сказала первый вице-спикер парламента Рима Башкене. По ее словам, если подтвердится, что парламентарий пьян, то ему грозит импичмент.

Бальсис в четверг согласился на просьбы журналистов провериться на алкотестере, который показал 1,82 промилле алкоголя у него в организме.

"Знаю, что он добровольно согласился провериться на алкотестере и признает показания, это недопустимо. Безусловно, мы не должны допускать, и он не должен работать в такое время", - сказал журналистам о ситуации спикер парламента Викторас Пранцкетис.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно думать, чем помочь парламентарию, потому что алкоголизм - это проблема.

Ранее депутаты парламента Литвы обвинили своего коллегу, старосту смешанной фракции Линаса Бальсиса в том, что он приходит в парламент в нетрезвом виде.

Представитель Литовской партии зеленых Бальсис был избран в парламент на второй срок, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистом.

Башкене подтвердила журналистам, что Бальсис уехал из парламента на своем автомобиле. Это выяснилось, когда проверили запись видеокамер.

Об этих обстоятельствах сообщили в полицию. То, что Бальсис "плохо себя почувствовал" и уехал из парламента, подтвердила помощница депутата Соната Дирсите.

Спикер парламента Пранцкетис информировал, что об этом сообщили в полицию.

"Мы надеемся, что полиция выполнит свою работу", – сказала DELFI Башкене.

Полиция искала автомобиль Бальсиса - темно-серый Vokswagen Caddy. Сообщение поступило в 12.12 ч. Звонившие сказали, что 20 минут назад депутат Бальсис уехал со стоянки у парламента в неизвестном направлении.

Полиция разыскивала депутата, который, возможно, управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии.

Карбаускис: возникли подозрения

Лидер ЛСКЗ Рамунас Карбаускис сказал DELFI, что в четверг у журналистов возникли подозрения в связи с состоянием Бальсиса.

"Его проверили на трезвость, алкотестер показал 1,8 промилле. Но поскольку проверка алкотестером журналистов не может считаться официальной, вызвали полицию. Если бы он согласился на проверку, его проверили бы на трезвость официально", - сказал он.

По словам Карбаускиса, охране запретили выпускать депутата на автомобиле со стоянки, если он вздумает сесть за руль. "Есть у человека проблемы. Сочувствую его избирателям – это позор для всего парламента", - сказал он.

На вопрос DELFI, как изжить в парламенте подобные проблемы, Карбаускис отметил, что выход должен искать сам человек.

"Если он сам не хочет решать проблему, то ничего сделать нельзя", - сказал он.

"Запреты тут не помогут", - заметил Карбаускис.

Скверняли считает, что Бальсиса не должны были выпускать

"Это недопустимо и уму непостижимо, человек приходит на работу, возможно, нетрезвым, тем более, когда речь идет о депутате", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

По его словам, если Бальсис сам уехал за рулем автомобиля из парламента, это вообще невозможно понять. По мнению премьера, обязанность всех служащих, включая тех, кто работает в парламенте – пресекать нарушения порядка.

"Если на самом деле были такие данные, однозначно это надо делать, защитить от опасности и самого депутата, и других. Вопрос, почему не вызвали полицию", – сказал Сквернялис.

Вице-спикер Арвидас Некрошюс сказал, что Бальсис, выезжающий из парламента, попал на видеокамеры, материалы переданы полиции. "Полиция решит, он был за рулем или нет", – сказал Некрошюс.

По его мнению, это плохой пример для общества, это недопустимо.