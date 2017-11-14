Заместитель начальника Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас сказал DELFI, что начато расследование, цель которого выяснить, точно ли Бальсис управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии (больше 1,5 промилле).
Если будут получены доказательства, то будут решать вопрос обращения в парламент с просьбой о лишении Бальсиса депутатской неприкосновенности.
DELFI напоминает, что в минувший четверг депутат Бальсис в парламенте согласился на предложение журналистов провериться на трезвости и "надул" в алкотестер 1,82 промилле.
После этого он уехал из парламента за рулем своего автомобиля. Полиция нашла депутата дома, однако он не впустил стражей порядка.
Представитель Литовского союза зеленых Бальсис был выбран в парламент на второй срок, ранее он работал советником президента Дали Грибаускайте, журналистом.
14 ноября стало известно, что депутат находится в больнице, он на больничном.
"Искренне благодарим врачей и всех тех, кто на самом деле, а не только с экрана телевизора предлагает свою реальную помощь и поддержку", - сказано в распространенном семьей Бальсиса сообщении.
Семья Линаса Бальсиса также просит понимания со стороны СМИ, чтобы этот вопрос искусственно не раздувался и не было никакого преследования. Также в этом сообщении политиков просят "не использовать ситуацию для саморекламы, особенно если для этого привлекают клевету и ложь".
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