"Думаю не столько о М. Бастисе, сколько об отношениях ДГБ с Сеймом или о пощечине сейма ДГБ и другой пощечине сейма КС. На мой взгляд, что это очень важные ведомства и Сейму наплевать на это. Это уже вопрос не о М. Бастисе", - сказал лидер оппозиционного Движения либералов Эугениюс Гентвилас, комментируя во вторник результаты голосования.

Сейму не хватило голосов, чтобы лишить парламентского мандата М. Бастиса, обвиненного в грубом нарушении Конституции и присяги.

Член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне, консерватор Раса Юкнявичене сказала, что результаты голосования показали, что часть Сейма захвачена.

"Можно считать, что это просто желание сохранить большинство и иметь исключительно лояльного к себе человека, такого раненого, немного побитого, но, с другой стороны, если взглянуть на то, что мы нашли при проведении расследования в Комитете по национальной безопасности и обороне, то я расцениваю это как захват части Сейма", - сказала Р. Юкнявичене.

Р. Карбаускис обвиняет консерваторов

У лидера "крестьян" вызвали подозрения публичные высказывания представителей партии консерваторов Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО - ХДЛ) о том, что во время голосования они не поддержат М. Бастиса.

"Думаю, что консерваторы сознательно думали устроить какую-то провокацию, чтобы теперь нас обвинить. Потому что сейчас очень странное обвинение: после того, как в зале Сейма сама Раса Юкнявичене сказала, что мы будем голосовать единодушно, у меня и возникло это подозрение, и я поделился, комментируя во время заседания, что мне кажется странным, почему вы это говорите, ведь голосование тайное. Как это расценивать?", - сказал журналистам Р. Карбаускис.

Он подчеркнул, что парламентарии и раньше не поддерживали заключение Конституционного суда (КС), например, в случае с Александром Сахаруком, так что, на его взгляд, сейм "будет работать, как работал". Р.Карбаускис уверял, что сам он голосовал за лишение М. Бастиса мандата, и сказал, что знает лишь одного "агрария", который решил голосовать иначе.



Председатель Сейма: стыдно

Голосовавшие против импичмента Миндаугасу Бастису члены Сейма Литвы пренебрегли решением Конституционного суда (КС), говорит председатель литовского парламента Викторас Пранцкетис.

В. Пранцкетис сказал, что решительно осуждает такие результаты голосования.

"Такой исход голосования о лишении М. Бастиса мандата члена Сейма просто не имеет оправдания. Это доказывает, что личные интересы людей, которые представляют Литву, переступили через общественный интерес", - говорится в комментарии В. Пранцкетиса.

Он отмечает, что "мандат члена Сейма остается в руках человека, который скрыл связи, имеющие значение для безопасности государственной тайны и по поводу которых КС признал, что он однозначно утратил доверие государства".

"Стыдно. Решительно осуждаю такие результаты голосования", - говорит глава парламента.