Сейм Литвы не хватило голосов, чтобы лишить мандата обвиненного в грубом нарушении Конституции и присяги парламентария Миндаугаса Бастиса.
Mindaugas Bastys
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во время тайного голосования за лишение М. Бастиса парламентского мандата проголосовало 72 парламентария, против был 21 член Cейма, 24 воздержались.

Согласно Конституции, чтобы лишить члена Cейма мандата в порядке импичмента, за это должно проголосовать не менее 85 парламентариев из 141.

Конституционный суд (КС) объявил, что этот политик грубо нарушил Конституцию и присягу, скрыв свои связи с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко.

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М. Бастис отрицает свою вину - он уверяет, что сознательно ничего не скрывал. Политик называет ошибкой недостоверный ответ о своих связях с иностранными разведчиками в вопроснике для работы с засекреченной информацией, которая не может расцениваться как грубое нарушение.

Импичмент М. Бастису был инициирован и из-за указанных ДГБ его связей с называемым представителем российской корпорации атомной энергетики "Росатом" Евгением Костиным, журналистом российского государственного телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, с бывшим "авторитетом" каунасской мафии Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. Однако эти действия имели место до ноября 2016 года, когда М. Бастис принес присягу парламентария.

На основании этих связей председатель сейма Викторас Пранцкетис в марте прошлого года отказался предоставить М. Бастису разрешение на работу с засекреченной информацией.

Когда начался скандал из-за связей с Россией, М. Бастис остановил членство в Литовской социал-демократической партии.

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