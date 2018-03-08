

"Я призываю говорить всех, кто чувствует себя хоть сколько-нибудь пострадавшим. Весь этот трудный период я стараюсь реагировать спокойно и сохранять всестороннее уважение к говорящим. Было высказано много обвинений, которые совершенно ничем не обоснованы. Поэтому я еще обращусь в прокуратуру, чтобы выяснили распространенную информацию и начали расследование о клевете", - отметил М. Маяускас в комментарии, присланном BNS.

Он сообщил, что в ближайшее время намерен подать заявление в прокуратуру.

М. Маяускас ранее отрицал обнародованное на этой неделе телеканалом Info TV свидетельство девушки о возможно неподобающем сексуальном поведении политика пять лет назад.

В четверг Генпрокуратура информировала BNS, что продолжает рассматривать обращение главы партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, в котором содержится просьба начать расследование по поводу обнародованного свидетельства девушки.

В заявлении прокуратуре Г. Ландсбергис отмечает, что в том случае, если деяние имеет большое общественное значение, уголовный процесс по этому поводу должен начать и прокурор, независимо от того, имеется ли жалоба пострадавшей.

Сам парламентарий в распространенном во вторник пресс-релизе сообщил, что останавливает членство в партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы до тех пор, "пока не будут развеяны все сомнения". Он также намерен уволиться с должности председателя парламентской Комиссии по предупреждению самоубийств и насилия, однако отказываться от парламентского мандата пока не собирается.