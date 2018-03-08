Обвиненный в неподобающем сексуальном поведении член оппозиционной фракции консерваторов в сейме Литвы Миколас Маяускас намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой начать расследование клеветы.
Mykolas Majauskas
© DELFI / Andrius Ufartas


"Я призываю говорить всех, кто чувствует себя хоть сколько-нибудь пострадавшим. Весь этот трудный период я стараюсь реагировать спокойно и сохранять всестороннее уважение к говорящим. Было высказано много обвинений, которые совершенно ничем не обоснованы. Поэтому я еще обращусь в прокуратуру, чтобы выяснили распространенную информацию и начали расследование о клевете", - отметил М. Маяускас в комментарии, присланном BNS.

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Он сообщил, что в ближайшее время намерен подать заявление в прокуратуру.

М. Маяускас ранее отрицал обнародованное на этой неделе телеканалом Info TV свидетельство девушки о возможно неподобающем сексуальном поведении политика пять лет назад.

В четверг Генпрокуратура информировала BNS, что продолжает рассматривать обращение главы партии консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, в котором содержится просьба начать расследование по поводу обнародованного свидетельства девушки.

В заявлении прокуратуре Г. Ландсбергис отмечает, что в том случае, если деяние имеет большое общественное значение, уголовный процесс по этому поводу должен начать и прокурор, независимо от того, имеется ли жалоба пострадавшей.

Сам парламентарий в распространенном во вторник пресс-релизе сообщил, что останавливает членство в партии Союз отечества - Христианские демократы Литвы до тех пор, "пока не будут развеяны все сомнения". Он также намерен уволиться с должности председателя парламентской Комиссии по предупреждению самоубийств и насилия, однако отказываться от парламентского мандата пока не собирается.

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