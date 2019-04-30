В ответе белорусского премьера Сергея Румаса от 22 апреля говорится, что предложение является нецелесообразным.
"Что касается вашего предложения, изложенного в письме от 7 марта, о газовой электростанции вместо атомной, хочу информировать, что проект строительства Белорусской АЭС находится на завершающем этапе, превращение ее в электростанцию, работающую на природном газе является нецелесообразными технически и экономически", – говорится в ответе Беларуси.
В письме подчеркивается, что одной из целей БелАЭС является диверсификация топливно-энергетического баланса Беларуси, включая снижение зависимости от импорта газа. По словам белорусского премьера, в данный момент 95% электроэнергии Белоруссия получает с газовых электростанций, поэтому БелАЭС позволит сократить годовое потребление газа почти на 5 млрд кубических метров, а также значительно сократить его долю в производстве электроэнергии и выбросах газов, вызывающих парниковый эффект.
"Не могу согласиться с изложенным в Вашем письме мнении о том, что совещание сторон Конвенции Эспо признало выбор островецкой площадки ненадлежащим, а проведенные под эгидой Еврокомиссии стресс-тесты, указали на небезопасность. Напротив, европейские специалисты признали результаты стресс-тестов Белорусской АЭС положительными и дали рекомендации по дальнейшим возможным мерам в целях непрерывного повышения ядерной безопасности будущей станции", – пишет белорусский премьер.
С. Румас также пригласил Литву возобновить диалог с тем, чтобы создать совместную группу по анализу деятельности БелАЭС и объектов, связанных с закрытием Игналинской АЭС, а также по созданию системы радиационного мониторинга.
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