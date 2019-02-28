"Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план-"хулиган". Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: "Закройте", - заявил кандидат в президенты С. Сквернялис на встрече с жителями Кедайняй.
На просьбу портала прокомментировать ситуацию подробнее советник С. Сквернялис Томас Бержинскас сказал, что премьер подробнее комментировать не будет. Это якобы будет сделано позже.
Председатель парламентской Комиссии по вопросам энергетики и гармоничного развития Виргилиюс Подерис сказал, что с ним С. Сквернялис своим планы еще не обсуждал. Входящий во фракцию "аграриев" в сейме В. Подерис объяснил, что позиция Литвы в отношении БелАЭС отражена в законе и пока никто не вносил предложений его изменить.
Член комиссии, представитель оппозиционных либералов Эугениюс Гентвилас склонен связывать заявления С. Сквернялиса с приближающимися выборами, но вместе с тем у него возникает вопрос, не планируется ли изменить нынешнюю позицию Литвы относительно БелАЭС: "возникают знаки вопроса, не будут ли это реализовано через правительства. Что это, я не знаю, но мне ясно, что это как бы не соответствует действующему закону".
BNS напоминает, что Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Цель этого закона - обосновать ограничения импорта электроэнергии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС.
Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.
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