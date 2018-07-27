Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в пятницу осудил выпад против гражданина Эквадора, назвав его ксенофобским преступлением.
Elvinas Jankevičius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Я осуждаю это ксенофобское преступление, когда над человеком издеваются и он подвергается нападению из-за своей национальности", - сказал министр для пресс-релиза.

"Надеюсь, что это преступление будет оперативно расследовано, а виновные получат справедливое наказание", - добавил Э. Янкявичюс.

Министр подчеркнул, что Литва уважает права человека и никогда не разделяла проживающих в ней людей по национальностям.

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В пятницу Вильнюсский городской суд постановил на 20 дней поместить под арест двух подозреваемых в нападении на эквадорца Фабиана Санчаса, предположительно по националистическим мотивам.

Один из арестованных - 26-летний поляк, житель Вильнюса, второй - 18-летний литовец, который ещё учится в школе. Они оба футбольные болельщики.

"Литва для литовцев!", - кричали оба арестованных, когда их вели по коридорам суда.

По словам проживающего в Вильнюсе эквадорца, 19 июля он подвергся нападению на остановке общественного транспорта в столице Литвы. По словам молодого человека, нападавшие, избивая его, кричали "Литва - для литовцев!"

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