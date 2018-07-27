Подозреваемых (18 и 26 лет) полиция задержала в разных городах Литвы (спустя почти неделю после ксенофобского выпада).
Пострадавший рассказал в фейсбуке, что на Антакальнисе, на остановке двое молодых людей подошли к нему 19 июля. Один ударил по лицу, прокричав "Литва для литовцев!".
Прокурор просит обоих взять под стражу на месяц.
Первым в суд доставили 26-летнего подозреваемого. BNS сообщает, что его адвокат Гирдутис Вайнюс сказал журналистам, что его подзащитный работает в компании Vilniaus degtinė.
26 июля утром на пресс-конференции глава ГПК Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал об этом подозреваемом: "Старший был судим за надругательство над памятным местом, разжигание розни, нанесение тяжких телесных повреждений".
По словам адвоката, подозреваемый свою вину признает. Через час ему была назначена мера пресечения – арест на 20 дней. Когда его выводили из зала заседаний, он устроил настоящее шоу: кричал "Литва для литовцев!"
Сейчас суд решает вопрос назначения меры пресечения 18-летнему подозреваемому.
По данным полиции, младший тоже не без "послужного списка". Сейчас ведется несколько расследований, связанных с мошенничеством, угрозой убийства и вымогательства.
Около полудня суд сообщил, что и 18-летний подозреваемый взят под арест на 20 дней.
Этот подозреваемый еще учится в школе, в 11-м классе. Он как и его старший друг, выйдя из зала, увидев журналистов, прокричал "Литва для литовцев!".
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