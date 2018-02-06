По его словам, Россия не информировала о размещении этих ракет, хотя ранее были заявления, что она рассматривает возможность развития своих оборонных способностей в Балтийском регионе как ответ на укрепление НАТО в странах Балтии и Польше.

Посол Латвии утврждает, что в размещении ракет "Искандер" в Калининградской области нет ничего нового. Если подтвердится, что ракеты размещены на постоянной основе, странам НАТО придется обсудить ответные шаги.

Версию о том, что Россия таким образом осложняет прибытие сил НАТО в Балтийский регион, Риекстиньш оценил как "упрощенную интерпретацию". По его словам, у НАТО есть различные возможности в случае кризиса оказать поддержку на любой свой территории.

Также население должно понять, что Латвия уже сейчас находится в зоне досягаемости аналогичных российских ракет. "Я не сказал бы, что в настоящий момент мы чувствуем военную угрозу со стороны России. Думаю, что оборона и политика сдерживания НАТО несколько лет очень успешно работали и продолжат работать", — сказал посол Латвии в РФ.

Премьер-министр Латвии Марис Кучински в передаче LNT "900 секунд" также заявил, что действия России не являются неожиданными, потому что ранее она заявляла, что подобная дислокация возможна.

Напомним, что старший советник президента Литвы по вопросам внутренней политики Миндаугас Линге сказал, что размещенные в Калининградской области "Искандеры" показывают, что Россия не отступает и не надо иметь иллюзий относительно России.

Линге подчеркнул, что размещение "Искандеров" на постоянной основе - это угроза не только для Литвы, но и для всей Европы и НАТО. "Дислокация показала, что нет никаких предпосылок для улучшения ситуации с безопасностью. Мы видим угрозу, явно ее наблюдаем, ее оцениваем серьезно и рационально. Наша повседневность, вне всякого сомнения, остается - это информационные, кибернетические атаки, политическое и экономическое давление. Это те явления, которые не новые, они известны", сказал Линге.

О приказе Минобороны РФ перебросить в Калининградскую область комплексы "Искандер-М" стало известно в октябре 2016 года. Как пояснил тогда глава МИД РФ Сергей Лавров, это вызвано деструктивными действиями НАТО, подчеркнув, что учения сил альянса проводятся вблизи российских границ и зачастую носят провокационный характер. Он отметил, что соответствующие шаги Россия осуществляет на своей территории, в отличие от США и ряда других стран, которые перебрасывают войска в сопредельные с РФ страны.

О том, что ОТРК "Искандер-М" будут размещены в Калининградской области на постоянной основе, впервые сообщила газета "Коммерсантъ" в декабре прошлого года. На боевое дежурство "Искандеры", заменившие старую "Точку-У", заступили в начале 2018 года после тактических учений с реальными пусками ракет.

Литовская разведка полагает, что размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.