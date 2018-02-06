Линге подчеркнул, что размещение "Искандеров" на постоянной основе - это угроза не только для Литвы, но и для всей Европы и НАТО.

"Дислокация показала, что нет никаких предпосылок для улучшения ситуации с безопасностью. Мы видим угрозу, явно ее наблюдаем, ее оцениваем серьезно и рационально. Наша повседневность, вне всякого сомнения, остается - это информационные, кибернетические атаки, политическое и экономическое давление. Это те явления, которые не новые, они известны", сказал Линге.

Вместе с тем он подчеркнул, что нужно снижать диспропорцию между угрозами России и способностями НАТО реагировать. Советник президента также акцентировал, что присутствие союзников по НАТО - это самый действенный метод воздействия на Россию.

По его словам, за два года в Литве служили военные из 10 стран НАТО, и это показывает единство НАТО. Россия 5 февраля разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их здесь на постоянной основе, об этом заявили министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и президент Даля Грибаускайте.