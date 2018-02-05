"Как раз сейчас, в этот полдень, сегодня в Калининграде дислоцируются ракеты "Искандер" (...) для постоянного нахождения. Это означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы", - сказала журналистам президент.

По словам министра обороны Р. Кароблиса, раньше эти ОТРК доставлялись сюда для проведения учений, однако "на этот раз ситуация иная - это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры".

"Искандеры" в 12 час. должны были быть выгружены в Калининградском порту", - сказал Р. Кароблис в Рукле.

Литовская разведка сообщала, что размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.

Штаб российского Балтийского флота отказался комментировать сообщения литовских должностных лиц о дислокации систем в Калининграде.

"Без комментариев", - отметила пресс-служба флота в ответ на вопросы агентства новостей "Интерфакс".

По словам литовского премьера Саулюс Сквернялиса, новости о дислокации "Искандеров" подтверждают необходимость укрепления противовоздушной обороны.

"Известные угрозы, если говорить о противовоздушной обороне, то эта проблематика известна, о ней говорится давно. И дислокация этого ракетного комплекса в Калининградской области еще раз подтверждает, что вопросы ПВО на данном этапе должны быть приоритетными. Разумеется, в одиночку Литва не сможет решить этот вопрос, это общее дело НАТО, наших союзников и Литвы", - сказал в понедельник журналистам премьер.

Желание больших гарантий

В свете дислокации ОТРК и предстоящего июльского саммита НАТО, литовцы просят союзников больше гарантий обеспечения безопасности региона.

По словам министра Р. Кароблиса, в ответ на постоянную дислокацию "Искандер" НАТО должен готовиться к нейтрализации мощностей, развиваемых в Калининградской области РФ, предназначенных для ограничения прибытия союзников НАТО в Балтийские страны в случае конфликта со странами Балтии.

Президент отметила, что Альянс должен как можно быстрее принять решения по обновлению планов обороны Балтийских стран, облегчить движение вооруженных сил в регионе и обеспечить его воздушную оборону.

"Первые шаги были сделаны, США уже объявили о ядерном сдерживании, (...) но этот вопрос (противовоздушной обороны) еще будет рассматриваться на саммите НАТО этим летом", - сказала президент.

Она говорила об опубликованном в начале этого года США документе пересмотра политики ядерного сдерживания. В нем призывают к обладанию более широким арсеналом некрупного ядерного оружия, которое стало бы более надежным средством сдерживания угроз, особенно, со стороны России.

Находящаяся в понедельник в Литве заместитель Генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер сказала, что нужно удостовериться в том, что комплексы "Искандер" действительно будут находиться в Калининграде на постоянной основе.

"Очень важно оценить это с осторожностью, ведь это важный вопрос", - сказала она.

Годовщина батальона

О постоянной дислокации ОТРК "Искандер" в Калининграде было сообщено сегодня, когда в Литве отмечается годовщина дислокации международного батальона НАТО в стране.

Находящееся в Рукле подразделение входят около 1,4 тыс. военных из командующей подразделением Германии, а также Нидерландов, Норвегии, Франции и Хорватии. Международные подразделения НАТО также дислоцированы в Латвии, Польше и Эстонии, ими командуют другие страны.

Президент Литвы отметила, что во всех международных боевых группах служат военные 23 из 29 государств НАТО.

По словам Д. Грибаускайте, дислокация батальона в Литве свидетельствует о том, что "нашу страну никогда не оставят одну", а голландский министр обороны Анке Бийлевелд-Шутен сказала, что это весть о единстве НАТО для международной общественности.

Государственный секретарь Германии по обороне Маркус Грубель добавил, что дислокация батальона демонстрирует, что НАТО может действовать и серьезно оценивает свою ответственность за обеспечение европейской безопасности.

"Мы, европейцы, демонстрируем, что можем честно вносить вклад в эти усилия", - сказал гость.

НАТО отмечает, что дислокация батальонов в Балтийских странах и Польше является ответом на агрессивные действия Москвы в Украине, на повышение российского военного потенциала и демонстрацию военной мощи в регионе Балтийского моря.