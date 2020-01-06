Часть политиков говорит, что чтобы укрепить функции разведки, важно предусмотреть и усиление контроля над этими службами.

Г. Науседа накануне католического Рождества зарегистрировал поправки, которыми, в частности предлагает узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.

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Эти поправки инициировал глава государства, а выработали сами разведведомства – Департамент госбезопасности (ДГБ) и Второй департамент оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны, говорится в сопроводительном документе.

Президент аргументирует свои предложение быстро меняющейся ситуацией с безопасностью и новыми вызовами в плане нарастания гибридных угроз.

Между тем критики говорят, что некоторые новые полномочия, которые предлагается предоставить разведке, носят избыточный характер и искажают назначение разведки.

Превентивные беседы и банковская информация без разрешения суда

"Происходящие глобальные политические, социокультурные, экономические и технологические изменения ставят перед обеспечивающими национальную безопасность ведомствами новые, зачастую трудно прогнозируемые вызовы и задачи. Постоянно меняются источники угроз и их характер, заметно возросли гибридные угрозы, которые покушаются на фундаментальные ценности личности и общества, принципы демократического и правового государства", – говорится в сопроводительном документе, который прилагается к внесенному президентом пакету поправок.

По мнению главы государства, эти обстоятельства требуют, чтобы разведведомства были способны действовать быстро и эффективно, с учетом изменяющихся угроз, а для этого особенно важно иметь надлежащие правовые рычаги и максимально разнообразные меры для предотвращения таких угроз.

Одной из таких превентивных мер, согласно предложению главы государства, могли бы быть превентивные беседы, которые можно было бы проводить, если у разведслужб есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".

Согласно поправке, целью такой беседы было бы "стремление понять причины действий лица и предупредить его о последствиях, которые могут возникнуть в результате участия в такой деятельности".

Поправки также предоставили бы ДГБ право получать без санкции суда информацию, составляющую банковскую тайну.

Находящиеся в управлении разведведомств и используемые ими территории, включая и находящиеся на них строения, было бы запрещено снимать, фотографировать, также над ними и в радиусе 200 метров вокруг них были бы запрещены полеты дронов.

Предлагается также изменить положения, связанные с социальными гарантиями сотрудников разведки, защитой их семей, служебным рангом, переводом на другую должность и пр.

Хотят оставаться секретными, но выполнять публичные функции

Преподаватель уголовного права университета им. Миколаса Рёмериса, адвокат Лауринас Пакштайтис говорит, что часть предложенных положений является избыточной или даже абсурдной.

"Превентивные беседы, право проверять личные документы – это абсурд. Превентивная беседа – может, если поймаешь какого-либо врага, с ним превентивно беседуешь, может, это и было бы разумно, но, с другой стороны, сотрудники, организующие такую беседу и участвующие в ней, раскрывают себя. Думают ли они, что будут какие-то публичные сотрудники разведки, которые будут проводить такие беседы?" – удивлялся юрист.

По его словам, предложение предусмотреть для сотрудников ДГБ и ВДОС право проверять личные документы, расширяет и искажает профиль разведдеятельности.

"У какого сборщика информации, засекреченного разведчика должно быть право проверять личные документы? Отчасти это получается абсурдно – они хотят быть незаметными, информация о них составляет государственную тайну, но у них может быть право проверять личные документы. Или право производить административный арест – это может сделать полиция, если ей сообщить", – сказал BNS Л. Пакштайтис.

По его словам, действующие сейчас правовые акты предусматривают довольно много функций и рычагов для эффективной работы разведведомств, а предлагающие расширить полномочия таких служб поправки основываются на декларативных, бюрократических аргументах.

Предложения "уязвимы в плане прав человека"

Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку (КПП), "аграрий" Агне Ширинскене говорит, что часть поправок решает практические проблемы, с которыми столкнулся ДГБ, например, в связи с запретными для полетов дронов зонами

, сокрытием личности, однако, по словам главы комитета, "есть предложения, уязвимые в плане прав человека".

"Я бы так предположила, что больше всего вопросов вызовет превентивная беседа, так как в предлагаемом регулировании не все ясно, скажем, может ли человек отказаться прийти на такую беседу, какие правовые последствия влечет такая беседа, если она происходит и человек просто игнорирует рекомендации или же вообще – какие будут правовые последствия, если человек отказывается прийти на такую беседу", – сказала BNS А. Ширинскене.

Председатель КПП предположила, что предложенные поправки, по всей видимости, нужно будет конкретизировать, "так как обычно там, где имеет место определенное вторжение в права человека, требуется, чтобы процедуры были четко прописаны, как и правовые последствия, которые могут возникнуть".

Нужно не только расширять полномочия, но и усиливать предохранители

Глава оппозиционной партии консерваторов Союз отечества - Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что "в связи с непрекращающимися угрозами разного типа, исходящими из России и Беларуси, а также в связи с растущей активностью Китая" Литве нужно укреплять разведку, однако при расширении полномочий разведки нужно вводить дополнительные предохранители – например, институт омбудсмена разведки.

"Поддерживая избранное президентом направление на укрепление ведомств национальной безопасности, мы бы хотели, чтобы в закон при этом были включены и такие демократические предохранители, как институт омбудсмена разведки, чтобы общество могло доверять, что вероятные дополнительные меры будут применяться строго по назначению", – отметил глава консерваторов, член парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне.

Советник президента: стремление оградить

Советник президента, бывший сотрудник ДГБ Айнис Разма сказал BNS, что "цель превентивных бесед – оградить людей от влияния враждебной разведки", а во время таких бесед предполагается информировать их о том, что зарубежная разведка заинтересовалась этим человеком или собрала информацию о нем без его ведома.

"Эти беседы – своего рода предупреждение человеку, что он под прицелом. Получив приглашение на такую беседу, человек обязан будет прийти. К отказавшимся прийти будет применяться административная ответственность", – указал советник в присланных письменных комментариях.

По словам А. Размы, "рычагами, позволяющими предупреждать лиц о возникшей для них угрозе, обладают службы многих стран-членов Евросоюза и НАТО, которым поручено осуществлять контрразведывательную превенцию".

На вопрос, поддерживает ли президент Г. Науседа создание института омбудсмена разведки, советник ответил, что решение должно быть принято после обстоятельных дискуссий.