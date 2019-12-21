Такое положение включено в представленные президентом в пятницу поправки к Закону о разведке.
Согласно проекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".
Как сообщает президентское ведомство, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.
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