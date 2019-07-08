Политик сказал, что путь для вступления в Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ) С. Сквернялису открыт, но добиваться изменений он мог бы после вступления в партию.

"Немного странно звучат условия. Мне не доводилось слышать, чтобы кто-то при вступлении в союз (...) начинал выдвигать условия загодя, это такой интересный жанр", – сказал Р. Карбаускис BNS.

"Я знаю, какие это условия, потому что С. Сквернялис сказал во фракции: что партия должна изменить название, партия должна изменить ценности, должна стать открытой, то есть принимать всех, кто хочет, а не тех, кто соответствует нашим общим ценностям", – добавил он.

На вопрос, приемлемы ли для него такие условия, лидер "аграриев" ответил: "Нет, для меня нет, и я считаю, что для членов партии тоже нет".

"Тут пытаются сказать, что вы должны это сделать, тогда я, наверное, вступлю и кого-то спасу. Но вообще никого спасать не нужно, мы два с половиной года работали вместе", – сказал Р. Карбаускис.

Председатель ЛСКЗ сказал это после того, как С. Сквярнялис заявил, что "аграриям" нужно меняться, если они хотят видеть его членом партии и кандидатом на парламентских выборах 2020 года.

Советник премьера Скирмантас Малинаускас в понедельник сообщил, что после вступления в партию С. Сквернялис, возможно, участвовал бы в выборах ее председателя. Такие намерения поддержал спикер сейма Викторас Пранцкетис.

Премьер сказал, что вступит в партию, если изменится ее стратегия, поведение, риторика, процесс принятия решения, если она будет искать пути привлечения молодежи и электората в городах.

В ЛСКЗ состоит более 4,5 тыс. человек, во фракции партии в сейме 49 парламентариев без являющегося членом партии В. Пранцкетиса.