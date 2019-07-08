"Хочется, чтобы эта политическая партия (...) была более демократической, основанной на ценностях, на демократических принципах, политической силой, основанной на дискуссиях", – заявил премьер в воскресенье в интервью передаче 24/7 телеканала Lietuvos rytas.
Он отметил, что "в такую партию, какой она является сегодня, ему будет трудно вступить".
"Я считаю, что существенно должно измениться само видение, решимость, как мы поступаем, на что мы ориентируемся, какую риторику занимаем, как принимаем решения", – отметил С. Сквернялис.
По его словам, ЛСКЗ нужна политическая стратегия, партия должна искать способы привлечения молодежи, избирателей в городах.
"Если такие изменения произойдут, то я точно буду активным участником этих изменений, не со стороны, а изнутри", – сказал премьер.
"Если нет, это не нужно, то следует искать другие альтернативы в политике", – добавил он.
На парламентских выборах в 2016 году С. Сквернялис был внесен в список "аграриев" первым номером и назван кандидатом в премьеры, но в партию так и не вступал.
В этом году партия выдвинула премьера на президентских выборах, однако оставшийся третьим С. Сквернялис не прошел во второй тур выборов.
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