Литовский премьер Саулюс Сквернялис заявил, что выдвинувшая его партия – Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") должна измениться, если хочет видеть его своим кандидатом на парламентских выборах в следующем году.
Saulius Skvernelis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Хочется, чтобы эта политическая партия (...) была более демократической, основанной на ценностях, на демократических принципах, политической силой, основанной на дискуссиях", – заявил премьер в воскресенье в интервью передаче 24/7 телеканала Lietuvos rytas.

Он отметил, что "в такую партию, какой она является сегодня, ему будет трудно вступить".

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"Я считаю, что существенно должно измениться само видение, решимость, как мы поступаем, на что мы ориентируемся, какую риторику занимаем, как принимаем решения", – отметил С. Сквернялис.

По его словам, ЛСКЗ нужна политическая стратегия, партия должна искать способы привлечения молодежи, избирателей в городах.

"Если такие изменения произойдут, то я точно буду активным участником этих изменений, не со стороны, а изнутри", – сказал премьер.

"Если нет, это не нужно, то следует искать другие альтернативы в политике", – добавил он.

На парламентских выборах в 2016 году С. Сквернялис был внесен в список "аграриев" первым номером и назван кандидатом в премьеры, но в партию так и не вступал.

В этом году партия выдвинула премьера на президентских выборах, однако оставшийся третьим С. Сквернялис не прошел во второй тур выборов.

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