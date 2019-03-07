Избранный в Вильнюсский горсовет гомосексуал обещает перемены в столице



"Поскольку в данное время у нас в Литве преобладает культура запретов, то совершенно очевидно, что к 2020 году в национальной политике в правах ЛГБТ ничего не изменится. Поэтому нужно делать все, чтобы применить гигантские меры воздействия для того, чтобы на уровне самоуправления можно было бы сделать много практических вещей", – сказал BNS в среду В. Раскявичюс.

Он баллотировался в Вильнюсский горсовет в комитете стремящегося к переизбранию мэра Римигиюса Шимашюса и в ходе кампании активно поднимал вопросы общины ЛГБТ.

В предвыборной список он был внесен под девятым номером, набрал 2894 голоса, по итогам рейтингования он оказался 11-м.

Будущий член горсовета обещает стремиться к тому, чтобы были обновлены программы борьбы с издевательствами в школах, предупреждения самоубийств, была усовершенствована психологическая помощь с учетом потребностей ЛГБТ.

Он также подчеркнул, что город может предпринять и символические шаги, чтобы создать дружественный для ЛГБТ климат.

"Мы говорим о тех же шествиях, о переходе в цвет радуги, о подсвеченной в цвета радуги Ратуше. Я думаю, что нахождение в совете будет прекрасной платформой для того, чтобы говорить громко об этих вопросах, а создавая хорошую атмосферу в городе Вильнюсе, мы будем способствовать и изменениям на национальном уровне", – сказал Т. Раскявичюс.

Избранный политик хочет, чтобы "вопрос ЛГБТ стал обычной частью муниципальной политики".

Юрист, работавший пять лет в Литовской лиге геев, осознает, что без политического представительства общине ЛГБТ будет сложнее добиться изменений.

Он также обещает поднимать в Вильнюсском горсовете вопросы равных возможностей и других групп общества, предпринимать меры по профилактики преступлений на почве ненависти.

Накануне муниципальных выборов Т. Раскявичюс предложил мэру Вильнюса побывать в столичном гей-клубе.

"То, что Ремигиюс очень открыто отнесся к этому вопросу, и не было никакой дискуссии, приходить или нет (...) было для меня четким сигналом того, что я не являюсь лишь талисманом этого списка, и мои идеи и приоритеты являются и приоритетами команды. Я чувствую, то это не только форма, но и содержание", – сказал активист прав ЛГБТ.

© Audrius Dzimidavičius

Комитет Р. Шимашюса получил на выборах 17 мандатов в горсовете.