Молодые люди стали подходить к "Сохо" уже после 22:00 ч., быстро заполняя зал, что обычно несвойственно ночным клубам в такое время. Причиной тому послужил опубликованный в социальной сети Facebook анонс, в котором говорилось, что в эту ночь заведение посетит мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и один из членов его команды, ЛГБТ-правозащитник Томас-Витаутас Раскявичус.

Мэр столицы решил не терять последние часы перед днем тишины зря и отправился общаться с любителями ночной жизни. Среди прочих клубов и баров в его маршруте значился и гей-клуб "Сохо".

Шимашюс появился в заведении после 23:00 в сопровождении супруги Агне и депутата Сейма Литвы Аушрины Армонайте. Как только мэр переступил порог клуба, его сразу же обступили парни и девушки, желающие сделать с ним селфи. После импровизированной фотосессии состоялось приветственное слово от Шимашюса. На сцене его представил Томас-Витаутас Раскявичус в образе травести под сценическим именем "Океания".

В своем выступлении Шимашюс подчеркнул, что Вильнюс - дружественный для ЛГБТ сообщества и открытый для всех город. "Пришло время сказать раз и навсегда: Вильнюс - дружественный город для сообщества ЛГБТ. Если я приеду сюда, чтобы распространить какое-то сообщение, то сообщение состоит в том, что все горожане в городе должны чувствовать себя хорошо, независимо от их сексуальной ориентации. Сегодня вечером я встретил много замечательных молодых людей по всему городу, и я не мог сознательно "пропустить" одно из самых популярных мест на карте только потому, что это было место, посвященное людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Здесь двери открыты для всех, поэтому Вильнюс должен быть открыт для всех", - сказал мэр. Зал на это среагировал продолжительными аплодисментами.

Сам Раскявичус, избиравшийся в городской муниципальный совет Вильнюса отметил, что его цель - оценивать, как каждое принятое решение органа может повлиять на ЛГБТ-людей. Также он поблагодарил мэра и его команду за то, что они ценят открытых людей и подчеркнул, что в нынешнее время поддержка прав ЛГБТ не отнимает, а наоборот, прибавляет поддержки.

После официальной части Шимашюс еще около получаса пообщался с посетителями клуба, после чего уехал. Минувшей ночью стало известно, что по итогам выборов мэра Вильнюса, состоявшихся 3 марта, во второй тур вышли Ремигиюс Шимашюс (37,8% голосов) и Артурас Зуокас (около 23%). Полезным ли для Шимашюса стало посещение ночных клубов и баров в электоральном плане мы узнаем уже 17 марта.