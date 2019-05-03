"Он представляет себя, и еще, как говорит, кого-то, но я хочу обратить внимание на то, что он точно не представляет Литву, не представляет наши ведомства и нашу политику", – заявил в пятницу BNS министр.

Он отметил, что политик не согласовывал своих действий с министерством.

В четверг в Минске Паксас встретился с президентом Беларуси Лукашенко, а также с министром энергетики Виктором Каранкевичем. Он сообщил, что обсуждал вопросы безопасности Белорусской АЭС в Островце, возможной демилитаризации Калининградской области и Литвы. В декабре прошлого года он встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Линкявичюс обратил внимание на то, что Паксас в Европарламенте является заместителем старосты фракции евроскептиков Найджела Фараджа.

"А о связях Фараджа, как с Россией, так и с некоторыми другими политическими силами мы слышим уже некоторое время", – сказал министр иностранных дел.

Паксас сказал, что представил в Минске идею пригласить в Островец международных экспертов по ядерной безопасности из Японии, создать совместную группу экспертов и получил одобрение Лукашенко.

Член Европарламента утверждает, что его не удовлетворяет поведение нынешней литовской политической элиты.