Европарламентарий Роландас Паксас ни с кем не согласовывал свой визит к президенту Беларуси Александру Лукашенко и не верит, что им в своих целях может пользоваться президент России Владимир Путин, с которым он встречался в прошлом году.
Rolandas Paksas
© DELFI / Kiril Čachovskij

На пресс-конференции в пятницу он сказал, что его визит в Беларусь был продолжением визита в Россию.

"Как член Европарламента я не обязан ни с кем согласовывать свои визиты, за исключением служб ЕП", – сказал Паксас.

На вопрос, не кажется ли ему, что им пользуется Путин, он ответил: "Мною никто не пользуется. Я попытался бы логически доказать, что ваш вопрос нелогичен. Если в Островце появились два реактора, (…) Беларусь диверсифицирует свою энергетику", – сказал Паксас.

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Из Беларуси Паксас привез новости о том, "что остановить Островецкую АЭС невозможно".

"Ее запустят в декабре", – сказал Паксас.

Он сказал, что представил предложение в связи с привлечением экспертов, "слова которых не вызовут сомнений", они оценят ситуацию в связи с безопасностью АЭС.

"Президент Лукашенко меня поддержал", – сказал европарламентарий.

Он также развивал идею, которая обсуждалась на встрече с Путиным – о демилитаризации Калининградской области и Литвы.

В будущем Паксас планирует встретиться и с президентом США Дональдом Трампом.

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