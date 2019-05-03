На пресс-конференции в пятницу он сказал, что его визит в Беларусь был продолжением визита в Россию.
"Как член Европарламента я не обязан ни с кем согласовывать свои визиты, за исключением служб ЕП", – сказал Паксас.
На вопрос, не кажется ли ему, что им пользуется Путин, он ответил: "Мною никто не пользуется. Я попытался бы логически доказать, что ваш вопрос нелогичен. Если в Островце появились два реактора, (…) Беларусь диверсифицирует свою энергетику", – сказал Паксас.
Из Беларуси Паксас привез новости о том, "что остановить Островецкую АЭС невозможно".
"Ее запустят в декабре", – сказал Паксас.
Он сказал, что представил предложение в связи с привлечением экспертов, "слова которых не вызовут сомнений", они оценят ситуацию в связи с безопасностью АЭС.
"Президент Лукашенко меня поддержал", – сказал европарламентарий.
Он также развивал идею, которая обсуждалась на встрече с Путиным – о демилитаризации Калининградской области и Литвы.
В будущем Паксас планирует встретиться и с президентом США Дональдом Трампом.
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