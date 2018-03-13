"Правительство Соединённого Королевства заявило, что с большой вероятностью корни этого выпада в России. Мы полностью солидаризируемся с Соединённым Королевством и с его озабоченностью", - заявил во вторник утром министр BNS.

Л. Линкявичюс отметил, что использование военного химического оружия на территории НАТО стало бы особым случаем, поэтому важно выявить виновных и привлечь их к ответственности.

В ходе визита Л. Линкявичюс встретится в Лондоне с британским секретарем по иностранным делам Борисом Джонсоном, другими парламентариями, советником премьера Терезы Мей по внешней политике, представителями литовской общины.