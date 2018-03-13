Отправляющийся во вторник в Лондон министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил солидарность с британским правительством, обвинившим Россию в отравлении бывшего агента военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери.
Linas Antanas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Правительство Соединённого Королевства заявило, что с большой вероятностью корни этого выпада в России. Мы полностью солидаризируемся с Соединённым Королевством и с его озабоченностью", - заявил во вторник утром министр BNS.

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Л. Линкявичюс отметил, что использование военного химического оружия на территории НАТО стало бы особым случаем, поэтому важно выявить виновных и привлечь их к ответственности.

В ходе визита Л. Линкявичюс встретится в Лондоне с британским секретарем по иностранным делам Борисом Джонсоном, другими парламентариями, советником премьера Терезы Мей по внешней политике, представителями литовской общины.

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