"Правительство Соединённого Королевства заявило, что с большой вероятностью корни этого выпада в России. Мы полностью солидаризируемся с Соединённым Королевством и с его озабоченностью", - заявил во вторник утром министр BNS.
Л. Линкявичюс отметил, что использование военного химического оружия на территории НАТО стало бы особым случаем, поэтому важно выявить виновных и привлечь их к ответственности.
В ходе визита Л. Линкявичюс встретится в Лондоне с британским секретарем по иностранным делам Борисом Джонсоном, другими парламентариями, советником премьера Терезы Мей по внешней политике, представителями литовской общины.
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