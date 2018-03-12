По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".
"Весьма вероятно, что Россия несет ответственность за действия, совершенные против Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - заявила Мэй.
Тереза Мэй заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения по поводу произошедшего.
Если со стороны России не последует заслуживающего доверия ответа, сказала Тереза Мэй, отравление Скрипаля будут считаться противозаконным использованием Российским государстовом силы на территории Великобритании.
Ранее сообщалось, что "Новички" были разработаны советскими учеными перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".
Премьер-министр Великобритании в понедельник 12 марта провела в Лондоне заседание совета национальной безопасности, на котором министры правительства, руководители разведки и военного ведомства обсудили информацию, полученную в результате расследования обстоятельств отравления Сергея Скрипаля.
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