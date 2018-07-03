Глава МИД Литвы: оценка стресс-тестов БелАЭС – лишь начало пути

Он утверждает, что очень многое будет зависеть от того, как будут проводиться в жизнь рекомендации Евросоюза (ЕС).

По словам Л. Линкявичюса, проведенные по методологии ЕС стресс-тесты подтвердили, что БелАЭС небезопасна. Министр сказал, что критические рекомендации должны быть проведены в жизнь до ввода станции в эксплуатацию, и это должно быть условием для дальнейшего сотрудничества ЕС и Беларуси.

Эксперты ЕС и других стран представили важные рекомендации Минску на предмет устранения недостатков и повышения уровня безопасности БелАЭС.

"Состоялись стресс-тесты по технологии ЕС, все это в порядке, но это лишь начало пути. Самая большая работа является и самой главной - это проведение в жизнь рекомендаций, которые не так просты, как их пытаются представить, они сложны, трудоемки, недешевы, мы не представляем, что без реализации этих рекомендаций объект может получить лицензию на деятельность", - сказал Л. Линкявичюс BNS, комментируя представленный 3 июля отчет об оценке стресс-тестов БелАЭС.

Министр надеется, что Беларусь должным образом отнесется к сделанным замечаниям.

"Мы очень ценим вовлеченность Еврокомиссии (ЕК) с самого начала, руководство ЕС вполне внятно подчеркивает, что это головная боль не только Литвы. Мы надеемся, что в этом процессе мониторинга вместе с нами будет также участвовать ЕК, мы будем поднимать эти вопросы последовательно, принципиально, как мы это делали до сих пор (...) Анализировать будут эксперты, они представят рекомендации и их нужно будет выполнять. Посмотрим, что скажет Белоруссия. Если они не возьмут на себя обязательства (эти рекомендации - ред.) выполнять, то это уже будет первый шаг, свидетельствующий об их отношении к проблеме", - сказал Л. Линкявичюс.

Он также отметил, что стресс-тесты - это важный процесс, однако он не является окончательной и всеохватной оценкой безопасности, которая ответила бы на все поднимаемые Литвой вопросы.

Как утверждает МИД, в отчете зафиксированы серьезные недостатки проекта, приведены важные рекомендации, особенно в областях оценки сейсмической безопасности, улучшения функций безопасности и управления в случаях серьезных аварий.

Главный вопрос Литвы о выборе площадки для строительства станции в отчете не рассматривался.

Стресс-тесты БелАЭС в 2016 году провело дочернее предприятие главного подрядчика строительства станции "Росатом" - "Атомпроект".

Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.

Стресс-тесты БелАЭС провело в 2016 году дочернее предприятие главного подрядчика строительства атомной станции "Росатома" - "Атомпроект". Результаты стресс-тестов оценивала сформированная Еврокомиссией (ЕК) и группой регулирующих ядерную безопасность ведомств Европы (ENSREG) рабочая группа международных экспертов.

Литва выслала свои замечания международной группе экспертов в середине января. Тогда литовские эксперты указали на отсутствие обоснований устойчивости БелАЭС в случае аварии тяжелого коммерческого самолета, а также обеспечения независимости системы управления в случае серьезных аварий.

Кроме того, у Литвы вызывает сомнения анализ устойчивости станции при экстремальном землетрясении, так как он опирается на результаты 1997 года.

Минск отвечает, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Беларусь надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство.

Литва надеется, что Республике Беларусь не удастся окончательно реализовать проект Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС). Премьер Саулюс Сквернялис надеется, что решения этого правительства и парламента Литвы, которые закрывают поступление электроэнергии с этой АЭС в Литву, станут гарантией того, что проект превратится в экономически невыго