"Вероятно, мы прекрасно понимаем, что говорить об иных способах, когда идет речь о том, что в ближайшее время будет привезено топливо, и будут загружены кассеты в станцию, сложно. Однако то, что сделано, и технически, и политически, полагаю, позволяет сделать предположение, что этот проект, который не является безопасным, по нашему мнению (...) не удастся завершить. Если это попытаются сделать, то экономически это будет невыгодно и сложно", - заявил С. Сквернялис во вторник в интервью радиостанции LRT.
Одновременно он не скупился на критику в адрес правительства консерватора Андрюса Кубилюса, работавшего в 2008–2012 годах, которое, по словам С. Сквернялиса, занималась "коллаборационизмом" с Республикой Беларусь.
"Конечно, очень плохо, что проект появился. И если бы Литва своевременно заняла достаточно жесткую позицию и искала иные выходы, у нас бы сегодня не было этой проблемы, но правительство Андрюса Кубилюса сотрудничало с Белоруссией, они вместе развивали проекты АЭС как в Литве, так и в Белоруссии, говорили об общем рынке. (...) Отсутствие нашей позиции в тот момент или одобрение позволили построить эту станцию", - сказал С. Сквернялис.
В апреле 2010 года премьер А. Кубилюс выразил белорусскому премьеру Сергею Сидорскому опасения и замечания по поводу избранной Минском площадки для строительства АЭС. А. Кубилюс также сказал, что Литва и Белоруссия могут развивать сотрудничество в энергетике, а Минск мог бы воспользоваться опытом Литвы в создании регулирующих органов атомной энергетики.
Однако в июле того же года, А. Кубилюс, комментируя планы строительства новой атомной станции в Литве, сказал, что при более активном сотрудничестве с Белоруссией Литве, возможно удалось бы убедить Минск не строить новую АЭС вблизи литовской границы.
Литва обещает блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС. Однако другие страны Европы пока не поддержали предложение Литвы о более широком бойкоте.
Литва является главным критиком строительства станции в 50 км от Вильнюса и в прошлом году признала БелАЭС небезопасной, представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья общества.
Минск отвечает, что строительство БелАЭС ведется с соблюдением норм безопасности. Белоруссия надеется, что первый реактор станции будет готов к промышленному производству электроэнергии до конца 2019 года, а второй начнет действовать в середине 2020 года. Проект финансирует российское правительство.
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