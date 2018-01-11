"Я предлагаю не вырывать - это полный абсурд", - сказал С. Сквернялис в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.
По его словам, в этой ситуации всем следует руководствоваться здравым смыслом.
"Если ты хочешь вульгаризировать какой-то закон, это можно сделать. Применение закона требует критериев разумности и пропорциональности. Они неизбежны и они существуют", - сказал премьер.
По словам С. Сквернялиса, нужно определиться, влияет ли на общество реклама алкоголя, которая публикуется в издаваемых малым тиражом зарубежных журналах.
"Попадает ли в Литву реклама в зарубежном журнале, который предназначен даже не для нашего рынка, попадает в Литву небольшим тиражом - 50, 20 экземпляров, заметное ли это влияние, если говорить о влиянии на общество, или нет", - спросил он.
После вступления с начала года в силу полного запрета на рекламу алкоголя в стране в местах торговли появились изданные за рубежом журналы с вырванной, заретушированной или заклеенной наклейками рекламой алкоголя. Распространители поступают так, опасаясь штрафов за распространение рекламы алкоголя.
Десять парламентских консерваторов зарегистрировали проект изменений в Законе о контроля алкоголя, в котором они предлагают предусмотреть исключение из запрета на рекламу алкоголя для импортируемых изданий на зарубежных языках, которые издаются юридическими лицами, зарегистрированными за рубежом.
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