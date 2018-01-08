"Мы терпимо относимся к этому, и издатели, распространители точно не будут наказываться за такие нарушения. В ближайшее время департамент не ставит своей целью и приоритетом отыскивать такие зарубежные издания и наказывать распространителей", - сказала BNS в понедельник заместитель главы департамента Гражина Белян.

Она прокомментировала это после того, как в социальных сетях появилась информация о том, что распространяющие зарубежные издания компании вырывают страницы в импортированных журналах с рекламой алкоголя или скрывают эту рекламу как-то иначе. Распространители уверяют, что так они стараются выполнять вступивший в силу с января в Литве полный запрет на рекламу алкоголя.

Между тем ответственный за контроль алкоголя департамент призывает распространителей обратиться к издателям журналов и информировать об изменениях литовского законодательства. Г. Белян утверждает, что многие издатели могли бы предложить журналы без рекламы алкоголя.

"Мы предлагаем разумный период времени, в течение которого рынок может найти цивилизованное решение", - сказала она.