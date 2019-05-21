Выводы расследования: самолеты над Литвой были слишком близко, но опасности не было

"В соответствии с используемой в Евросоюзе (ЕС) методикой расследования авиационных инцидентов, это событие не следует относить ни к авариям, ни к опасным инцидентам", - говорится в сообщении.
Во время расследования выяснилось, что 20 апреля в воздушном пространстве Литвы произошел инцидент, во время которого между двумя самолетами не было сохранено необходимое расстояние.
После того, как сработали системы предупреждения столкновений обоих самолетов (ACAS), экипажи получили их рекомендательные решения, как избежать столкновения.
Во время выполнения рекомендательных указаний, один из экипажей получил другое сообщение системы - во избежание столкновения с третьим самолетом.
Как указывает Oro navigacija, благодаря успешным решениям системы и людей серьезных инцидентов удалось избежать.
Еще предварительное расследование показало, что во время инцидента горизонтальное расстояние между самолетами было не менее 5 километров, вертикальное - не менее 200 метров. Портал 15min.lt ранее сообщал, что инцидент произошел предположительно из-за усталости диспетчера полетов.
По данным предприятия, в прошлом году в Литве имели место два инцидента подобного рода.
Oro navigacija утверждает, что сейчас внедряет более современную систему предупреждения об опасном сближении самолетов.
Об инциденте были информированы Минюст Литвы, Европейское агентство авиационной безопасности и Агентство транспортных компетенций.
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