По данным портала, вечером 19 апреля гражданские самолеты летели в небе над Литвой на одинаковой высоте - 11 километров.

Самолет польской авиакомпании LOT летел из Варшавы в Таллин, самолет турецкой авиакомпании Corendon вез отдыхающих из финского города Оулу в Ханью на Крите, а самолет тунисской авиакомпании Nouvelair летел из Хельсинки в город Монастир в Тунисе.

Примерно над территорией самоуправления Мариямполе воздушные пути самолетов пересеклись. Портал пишет, что диспетчер авиационного контроля в таком случае должен был дать указание изменить высоту полета, однако в силу пока неизвестных причин такая информация передана не была.

В госпредприятии услуг авианавигации Oro navigacija агентству BNS сказали, что избежать более серьезных последствий инцидента удалось благодаря внедренным мерам безопасности на разных уровнях, однако предприятие пока не может предоставить более подробной информации из-за проводимого расследования.

"Мы даем очень строгую оценку информации о вероятном инциденте в воздухе. Сейчас идет расследование, результаты которого будут проанализированы с соответствующими органами. Не может быть ни малейшей тени в плане способности Oro navigacija обеспечивать безопасность в воздушном пространстве", - сказал для пересланного BNS комментария министр транспорта Рокас Масюлис.

По данным портала 15min.lt, инцидент произошел предположительно из-за усталости диспетчера полетов, а избежать авиакатастрофы удалось благодаря тому, что сработала система предупреждения самолетов TCAS, после чего самолеты спешно изменили высоту полета и не столкнулись.

В пятницу предприятие Oro navigacija сообщило, что во время инцидента в Региональном центре управления полетами (РЦУП) в ночную смену работали четыре сотрудника - начальник смены и три диспетчера полетов.

"Распространенная СМИ информация о нетрезвом или заснувшем во время работы сотруднике не соответствует действительности - это зафиксировано во время следствия объективными средствами контроля. Предварительное расследование показывает, что во время инцидента горизонтальное расстояние между самолетами было не менее 5 километров, вертикальное - не менее 200 метров", - говорится в комментарии госпредприятия.

Oro navigacija утверждает, что об инциденте информированы все ответственные структуры - Европейское агентство авиационной безопасности, Агентство транспортных компетенций и ответственные лица Министерства юстиции Литвы.

Предприятие также утверждает, что в 2017–2018 году не было инцидентов, причиной которых были усталость диспетчеров или их нехватка.

Сообщается, что никаких инцидентов вследствие ошибочных действий диспетчеров не было зафиксировано и в первом квартале этого года.