Конгресс уже 9 лет возглавляет Моше Кантор. Его связывают не только с нелегальной торговлей оружием, но и с Кремлем, а конкретно - с Путиным. Этот олигарх победил на выборах главы ЕЕК в 2016 году безо всякой конкуренции.
ЕЕК уже высказывал поддержку Ванагайте осенью прошлого года. В ноябре он осудил "выпады против нее" и решение изъять из продажи ее книги.
На церемонии награждения Ванагайте выступила с речью.
"Я - не герой. Даже не могу назвать себя смелым человеком. Я обычная литовская женщина средних лет с сердцем. С заботливым сердцем", – сказала писатель.
Она признала, что почти 60 лет своей жизни, как и многие литовцы, знала только обобщенные факты о том, что произошло в Литве, а однажды зимним днем узнала, что двое членов ее семьи участвовали в Холокосте.
"Мой дедушка и муж моей тети лично никого не застрелили, но они были частью той бюрократической машины, которая участвовала в убийствах. Они либо составляли списки тех, кого должны были убить, либо организовывали расстрелы, а потом получили награды за помощь", – сказала Ванагайте.
Она сказала, что после этого и начался ее путь в поисках правды. "Правда шокировала", – сказала она о данных, которые легли в основу ее книги "Наши".
Награда Ванагайте была вручена в Вене во время конференции "Конец антисемитизма".
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