Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду Европейского еврейского конгресса "За вклад в восстановление исторической справедливости в великой трагедии литовских евреев".
Rūta Vanagaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

Конгресс уже 9 лет возглавляет Моше Кантор. Его связывают не только с нелегальной торговлей оружием, но и с Кремлем, а конкретно - с Путиным. Этот олигарх победил на выборах главы ЕЕК в 2016 году безо всякой конкуренции.

ЕЕК уже высказывал поддержку Ванагайте осенью прошлого года. В ноябре он осудил "выпады против нее" и решение изъять из продажи ее книги.

Статьи по теме:
Руте Ванагайте вернут изъятые из продажи книги  (44)
В неожиданном интервью Ванагайте не сдержала слез: я не думала, что со мной такое случится  (295)

На церемонии награждения Ванагайте выступила с речью.

"Я - не герой. Даже не могу назвать себя смелым человеком. Я обычная литовская женщина средних лет с сердцем. С заботливым сердцем", – сказала писатель.

Она признала, что почти 60 лет своей жизни, как и многие литовцы, знала только обобщенные факты о том, что произошло в Литве, а однажды зимним днем узнала, что двое членов ее семьи участвовали в Холокосте.

"Мой дедушка и муж моей тети лично никого не застрелили, но они были частью той бюрократической машины, которая участвовала в убийствах. Они либо составляли списки тех, кого должны были убить, либо организовывали расстрелы, а потом получили награды за помощь", – сказала Ванагайте.

Она сказала, что после этого и начался ее путь в поисках правды. "Правда шокировала", – сказала она о данных, которые легли в основу ее книги "Наши".

Награда Ванагайте была вручена в Вене во время конференции "Конец антисемитизма".

Vanagaitei įteiktas apdovanojimas
Vanagaitei įteiktas apdovanojimas
© Asmeninio archyvo nuotr.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В 100-летний юбилей Литвы Ванагайте попросит прощения у евреев (125)

Писатель Рута Ванагайте отметит 100-летие Литвы в...

История Ванагайте изъятием книг не закончилась: еще один сюрприз (174)

Рута Ванагайте была приглашена на телепередачу,...

Решается судьба книг Руты Ванагайте (57)

Писатель Рута Ванагайте вскоре узнает, что ждет ее...

Cуд в Литве окончательно постановил: оснований возбуждать дело в отношении Ванагайте нет (19)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) в среду окончательно...

Европейский еврейский конгресс осудил выпады против Ванагайте (311)

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил...

Общество

В Литву доставят тело погибшего в Киргизии альпиниста (1)

Тело упавшего со скалы в Киргизии литовского...

Балтрунаса домой доставят полицейские (1)

19 февраля подозреваемого в убийстве байкера Айвараса...

Религиозным общинам Литвы выделят свыше миллиона евро Православные получат чуть больше 60 тысяч евро (4)

Министерство финансов предлагает выделить...

Rūta Vanagaitė Vanagaitei įteiktas apdovanojimas

Ванагайте получила награду Европейского еврейского конгресса (23)

Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду...

"Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных (18)

С 2019 года все коты и собаки в Литве должны быть...

TOP новостей

Денег у литовцев всегда было меньше, чем у западноевропейцев (146)

Сегодня жители Литвы больше всего беспокоятся из-за...

Минздрав Литвы намерен в корне изменить торговлю лекарствами (18)

Хотели бы вы, чтобы лекарства , например,...

Rūta Vanagaitė Vanagaitei įteiktas apdovanojimas

Ванагайте получила награду Европейского еврейского конгресса (23)

Писатель Рута Ванагайте в Вене получила награду...

Сравнение цен на дизельное топливо и бензин за февраль (2)

В январе 2018 года в Литве фиксировался быстрый скачок...

"Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных (18)

С 2019 года все коты и собаки в Литве должны быть...