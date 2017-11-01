Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) строго осудил выпады против писателя Руты Ванагайте которая писала о роли литовцев во время Холокоста, угрозы в ее адрес и решение изъять и больше не печатать ее книги, информирует eurojewcong.org.
Rūta Vanagaitė
© DELFI / Domantas Pipas

"Не должно возникать и мысли, что в 2017 году книги с высказыванием кому-то неугодного мнения, не переиздаются только по политическим причинам, (это) напоминает куда более темные времена, – сказал председатель ЕЕК доктор Вячеслав Моше Кантор. – Рута – смелая женщина, голос которой нужен Литве, чтобы она признала свое прошлое, особенно то, что было во время Холокоста, ее (Ванагайте) надо хвалить, а не нападать на нее".

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Издание Alma Littera изъяло из продажи все книги Руты Ванагайте и прекратило с ней сотрудничество, когда писатель подняла вопрос, связанный с решением парламента Литвы о почтении партизана Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. eurojewcong.org пишет, что Центр Симона Визенталя нашел доказательства того, что Раманаускас-Ванагас мог участвовать в преступлениях Холокоста в Друскининкай в первые недели нацистской инвазии.

"После решения Alma Litterа в мой адрес имели место злые выпады разных политических фигур, самым опасным была статья на самом популярном и влиятельном информационном портале Литвы DELFI, написанная первым фактическим главой страны, когда (Литва) восстановила независимость – Витаутасом Ландсбергисом, – сказала Ванагайте. – В шокирующе грубой статье он довольно ясно дал понять, что после того как я предала Литву, мне остается одно – покончить с собой".

ЕЕК призывает литовское правительство и политиков пересмотреть роль литовцев во время немецкой оккупации, перестать чествовать тех, кто сотрудничал с нацистскими оккупантами и активно участвовал в убийстве литовских евреев. Вне всякого сомнения, нельзя забывать и о тех литовцах, которые рискуя своей жизнью спасали евреев.

ЕЕК также призвал издательство пересмотреть свое решение, касающееся печатания таких важных книг, которые касаются темы роли страны в деле уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Грань между помехами для передачи материалов обществу и фактической цензурой очень тонкая, а уничтожение книг напоминает о темных периодах в истории Европы.

В израильских СМИ отмечалось, что сам Кантор, который уже 9 лет возглавляет ЕЕК - неоднозначная личность. Его связывают как с нелегальной торговлей оружием, так и с Кремлем, а вернее - с Владимиром Путиным. Этот олигарх в прошлом году победил на выборах главы ЕЕК безо всякой конкуренции.

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