Как сегодня сообщалось, Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы обнародовал сообщение, что знаменитый артист был завербован в 1970 году.

Раймундас Банионис заявил, что его отец ездил в 1970 году в США, перед поездкой прошел инструктаж, как себя там вести, но не более того.

«Не понимаю, что происходит, понимаю, что необходимо собирать чемоданы и бежать из этой страны, потому что страшно. Мне уже действительно очень страшно», - сказал Р.Банионис.

Как уже сообщал DELFI, 6 января стало известно, что выдающиеся литовские деятели искусства - актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис - в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ.