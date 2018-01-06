Сын Баниониса — Раймундас Банионис, режиссер, проживающий сейчас в Литве, в интервью 15min заявил, что ошарашен новостью о том, что его отец, известный актер театра и кино Донатас Банионис сотрудничал с КГБ.
Raimundas Banionis
© A.Solomino nuotr.

Как сегодня сообщалось, Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы обнародовал сообщение, что знаменитый артист был завербован в 1970 году.

Раймундас Банионис заявил, что его отец ездил в 1970 году в США, перед поездкой прошел инструктаж, как себя там вести, но не более того.

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«Не понимаю, что происходит, понимаю, что необходимо собирать чемоданы и бежать из этой страны, потому что страшно. Мне уже действительно очень страшно», - сказал Р.Банионис.

Как уже сообщал DELFI, 6 января стало известно, что выдающиеся литовские деятели искусства - актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис - в годы Советской оккупации были завербованы агентами КГБ.

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