Такие данные обнародовал Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы.

На сайте kgbveikla.lt сообщается, что Донатанас Банионис работал по именем "Бронюс". Он был завербован в 1970 году и предоставлял КГБ данные о литовцах США.

Веб-сайт, представляющий деятельность КГБ, описывает его визит в Соединенные Штаты по приглашению Федерации Santaros Šviesа в 1970 году.

«До поездки агент был проинструктирован о деятельности литовцев Соединенных Штатов Америки, ему также была предоставлена ценная информация и задачи, возложенные на него, которые он выполнил. Агент установил контакты с некоторыми литовскими эмигрантами, которые интересовали КГБ. Он представил их характеристику. Это могло бы облегчить оперативную работу (слежку) во время посещения этими людьми Литвы», - говорится на сайте.

«Согласно документам КГБ, эта поездка агента "Бронюса" в Соединенные Штаты была полезна для идеологической работы. В 1974 году из агентурной сети был удален, вероятно, из-за того, что в этом году он был избран депутатом Верховного Совета ЛССР», - отмечает центр.

С. Сондецкис, по данным документов КГБ, был завербован в 1962 году. Он работал под имем "Салютас" и в агентурной сети находился до 1982 года. КГБ интересовал эмигрировавший в США отец Сoндецкиса Яцкус Сондецкис.

Согласно документам, в 1967 году КГБ получил информацию о том, что Я.Сондецкис хотел установить контакт со своим сыном и КГБ решило воспользоваться этим. Его целью было, чтобы сын повлиял на отца, дабы тот отказался от антисоветской деятельности и приехал в Литву, где его можно было отслеживать и использовать более активно. В 1968 году встреча отца и сына была организована в Канаде, куда Саулюс Сондецкис отправился на концерт.

Д. Банионис умер в 2014 году в возрасте 90 лет. Сондецкис умер в 2016 году в возрасте 88 лет.

Информацию о В.Банионисe и С.Сондецкисe можно найти тут:

http://www.kgbveikla.lt/lt/agentu-sarasas/agent/1679/banionis-donatas-s-juozo

http://www.kgbveikla.lt/lt/agentu-sarasas/agent/1680/sondeckis-saulius-laurynas-jackovic