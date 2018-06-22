"Вчера наверное все слышали новость о том, что один из наших коллег, Пятрас Гражулис, стал отцом, у него родилась дочь. Искренне хотела бы поздравить и пожелать ему быть настоящим мужчиной. Пятрас, будь настоящим мужчиной, возьми на себя не только материальную, но и моральную ответственность", – сказала Билотайте.
Депутат вручила ему подарок - детскую одежду.
"Пятрас, это небольшой подарок, чтобы ты съездил к своей дочери", – сказала консерватор.
Принимая подарок, Гражулис не упустил случая поддеть Билотайте.
"Очень хочу поблагодарить консерваторов. Все время они не только нападают на меня, унижают, а тут в первый раз поздравили. А Агне я желаю вступить в брак. Агне, скорее выходи замуж", – сказал Гражулис.
Напомним, что 21 июня жительница Паланги Бируте Навицкайте рассказала, что в апреле родила от Гражулиса дочь.
Депутат сказал, что не сомневается в том, что это его ребенок. "Я такой вопрос не поднимаю. Отношения были, поэтому не сомневаюсь". Однако тест ДНК все же будут проводить. "Для решения юридических вопросов, это необходимо, будем делать", – сказал Гражулис, заметив, что хотя ребенка не видел, дал женщине 5000 евро.
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